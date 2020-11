Un pullman in concessione gratuita per la Polisportiva Amicacci

Il Sindaco Costantini ringrazia l’ex Assessore Febbo ed il Sottosegretario D’Annuntiis per aver preso a cuore le richieste della società di basket in carrozzina

GIULIAVANO – Nella giornata di ieri la TUA ABRUZZO, la Società Unica Abruzzese di Trasporto, ha deliberato la concessione gratuita di un pullman alla Polisportiva Amicacci di Giulianova. Il mezzo sarà messo a disposizione della polisportiva di basket in carrozzina e potrà essere utilizzato in occasione delle trasferte.

“Un piccolo contributo ad una nobile realtà sportiva e sociale giuliese – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – che è stato possibile concretizzare grazie all’impegno dell’ex Assessore regionale Mauro Febbo e del Sottosegretario Umberto D’Annuntiis, che, in occasione di una loro recente visita a Giulianova, presero a cuore l’iniziativa. Anche se il campionato è fermo, date le disposizioni governative per l’emergenza sanitaria, l’Amicacci dovrà disputare presto una gara di Coppia Italia e potrà servirsi del pullman messo loro a disposizione”.

“Un doveroso ringraziamento va espresso alla Società Unica Abruzzese di Trasporto per la celerità nell’accogliere la nostra richiesta – dichiara il Sottosegretario Umberto D’Annuntiis – e per il grande senso di sensibilità e solidarietà dimostrato. Davvero un piccolo contributo che gli atleti della Polisportiva Amicacci, orgoglio regionale del basket in carrozzina, meritavano”.

“Ringraziamo il Sindaco Costantini per aver sposato subito la nostra causa – dichiara il Presidente della Polisportiva Edoardo D’Angelo – l’ex Assessore Febbo ed il Sottosegretario D’Annuntiis per il loro impegno ed in particolar modo la TUA che, da oltre 11 anni sostiene la nostra realtà sportiva”.