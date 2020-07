Puglia international Film Festival 2020, ecco tutti i vincitori

Come noto l’associazione A.C.M.A. – che quest’anno compie venti anni di attività – è stata “Media Partner” del PiFF – Puglia international Film Festival svoltosi dal 20 al 26 luglio 2020 a Polignano a mare

POLIGNANO A MARE – Mercoledì 29 luglio, gli organizzatori del PiFF – Puglia international Film Festival, nel corso di una Conferenza Stampa, hanno presentato bilancio, rendiconto e elenco dei vincitori del Festival. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come il PiFF, dopo Ischia Film Festival, è stato l’unico festival a svolgersi con il pubblico, sempre rispettando le disposizioni anti Covid-19. Degli oltre 300 film scritti al concorso 63 sono stati i selezionati e proiettati nelle tre sale del Vignola Cinemas di Polignano a mare nei sette giorni di svolgimento dell’evento.

Il Festival è stato possibile seguirlo anche on-line sulla piattaforma www.morfeodreams.com

Il PiFF non avuto nessuna forma di contribuzione da parte di istituzioni sia di carattere regionale che di carattere locale pur presentandosi come elemento innovativo per la grande partecipazione di scuole di cinema e di autori extraeuropei e con tanti lavori di giovani autori alla prima o alla seconda opera realizzata. Pur con tante presenze da tutto il mondo il Festival ha lasciato spazi aperti alle realtà espressive del territorio regionale e grazie a questo grande lavoro è diventato, a detta di produttori e distributori, registi, operatori del settore cinematografico, un importante riferimento festivaliero in Italia e non solo.

Il direttore artistico Umberto Rey ha dichiarato: ”Grande lavoro, grandi sforzi per ripartire appena il lockdown ce lo ha consentito. Devo ringraziare lo Staff ed i collaboratori che hanno reso possibile questa iniziativa. Un ringraziamento particolare alla associazione ACMA, nostra MediaPartner, che ha veicolato sui media e sui social la comunicazione e che ci ha permesso di raggiungere tantissime persone come in occasione del collegamento in diretta con la emittente radiofonica ICN di New York. Stiamo già preparando la edizione 2021, prevista per il mese di maggio in una location da decidere tra Monopoli, Conversano e Polignano”.

VINCITORI

1a- Premio CHIAVE D’ORO 2020 alla carriera all’attrice: Stefania Casini

1b- Premio CHIAVE D’ORO 2020 alla carriera all’attore: Alessandro Haber

Premio CHIAVE D’ORO E ARGENTO 2020 categoria cortometraggi

2- corto miglior attrice protagonista CLAUDIA LERRO per “A Kind of Blue” – Italia

3- corto miglior attore protagonista CHEDLY BACCOUCHE per “Chedly” – Italia

4- corto miglior attrice non protagonista MARIATERESA PASCALE per “Stop invasione!” – Italia

5- corto miglior attore non protagonista ALESSANDRO HABER per “Io e Freddie” – Italia

6- menzione speciale corto “Costa Morena” diretto da Livio Marsico – Italia

7- menzione speciale corto “Poklad” diretto da Silvia Gregorova – Repubblica Ceca

8- Chiave d’argento 2020 giuria popolare miglior corto (ex aequo) “The sweet dealer” diretto da Jonid Jorgji – Albania

9- Chiave d’argento 2020 giuria popolare miglior corto (ex aequo) “Non s’invecchia mai” diretto da Adriano Castiglione – Italia

10- Chiave d’oro 2020 miglior corto giuria tecnica “Genericamente” diretto da Giulio Neglia – Italia

Motivazione: La semplicità e l’ironia ben congeniate hanno saputo rendere paradossalmente comico, ma allo stesso tempo spunto di grande riflessione la sofferenza dell’animo, di chi crede, ama ed insegue un sogno e che molto spesso non viene compreso da chi lo circonda.

Premio CHIAVE D’ORO E ARGENTO 2020 categoria documentari

11- Premio miglior colonna sonora doc “Legno vivo – Xilella oltre il batterio” diretto da Filippo Bellantoni – Italia

12- menzione speciale doc “Legno vivo – Xilella oltre il batterio” diretto da Filippo Bellantoni – Italia

Motivazione: Per essere riusciti a raccontare la propria verità con grande coraggio e fermezza

13- Chiave d’argento 2020 giuria popolare doc “Non tutto è nero” diretto da Olmo Parenti – Italia

14- Chiave d’oro 2020 giuria tecnica doc “Coming Home” diretto da Ricardo Preve – Argentina

Motivazione: L’attenta ricerca e la ricostruzione temporale degli eventi miscelati con grande attenzione e maestria, arricchiti da una impeccabile fotografia, rendono quest’opera straordinaria ed avvincente.

Premio CHIAVE D’ORO E ARGENTO 2020 categoria lungometraggi

15- Miglior attrice protagonista lungo AMAIA ABERASTURI per “Una marcia da ricordare” – Spagna

16- Miglior attore protagonista lungo FILIP MAYER per “F 20” – Croazia

17- Miglior attrice non protagonista lungo RUTH DIAZ per “Una marcia da ricordare” – Spagna

18- Miglior attore non protagonista lungo ALBERTO BERZAL per “Una marcia da ricordare” – Spagna

19- menzione speciale lungo “I nostri passi diversi” diretto da Alberto Bennati – Italia

Motivazione: Un film ironico e divertente, una storia vera saputa riportare con bravura e attenzione dalla regia di Alberto Bennati.

Premio Chiave d’oro 2020 giuria tecnica

20- Miglior Regia lungo “Drita” diretto da Daniel Kruglikov – Kosovo

Motivazione: Un film ben diretto, che riesce a trasmettere allo spettatore lo stesso stato emotivo dei protagonisti della storia, attraverso un gioco di luci ben dosato ed equilibrato. Una grande fotografia ben legata alla scelta di particolari e dettagli, un ritmo ben strutturato del montaggio e della musica gli conferiscono una visione poetica.

21- Miglior Film lungo “Una marcia da ricordare” diretto da Victor Cabaco – Spagna

(Motivazione: Un film di grande impatto capace di rendere con grande forza la descrizione di eventi reali, appartenuti ad un momento storico molto significativo. Ben strutturate le ricostruzioni storiche, ottimi costumi e scenografie. Un’opera che riesce a trasportare lo spettatore all’interno della storia, resa con grande e padronanza del linguaggio cinematografico.