De Santis e D’Eramo su protesta migranti al centro d’accoglienza di Pettino

L’AQUILA – “La protesta andata in scena questa mattina presso il centro d’accoglienza a Pettino – scrive in una nota il capogruppo Lega in consiglio comunale Francesco De Santis – è il primo segno grave di tensione. Il clima non è sereno e i migranti ospiti di quella struttura, nel cuore della città, hanno protestato tutta la mattinata perché lamenterebbero di non poter ‘uscire’”. Non sappiamo le condizioni reali della gestione nè ció che accade all’interno della struttura ma dopo il nostro arrivo sul posto (avvisati da tanti residenti preoccupati per le grida) abbiamo trovato polizia e carabinieri impegnati per calmare gli animi ed effettuare i relativi controlli. Questa cittá non può permettersi rivolte dei migranti o nuovi lockdown: presenteremo una mozione urgente in Consiglio comunale per far chiedere a gran voce al Governo di smetterla di ricollocare clandestini nel capoluogo abruzzese”. Lo si apprende da una nota di De Santis (Lega) in riferimento alla protesta dei migranti al centro d’accoglienza a Pettino.

D’ERAMO (LEGA) SU SITUAZIONE MIGRANTI L’AQUILA

“Ciò che è accaduto questa mattina all’Aquila conferma tutti i timori espressi dalla Lega, a più riprese, in questi mesi”. Lo dice il coordinatore regionale della Lega, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, a proposito di quanto accaduto al centro di accoglienza straordinaria di Pettino. “Avevamo già denunciato – attacca D’Eramo – l’inadeguatezza della situazione. A partire dall’arrivo di migranti che vengono sistematicamente trovati positivi al coronavirus solo una volta sul territorio, con dubbi enormi sulla regolarità dei controlli che dovrebbero essere effettuati a monte;e poi ancora sull’idoneità delle strutture preposte all’accoglienza che vengono reperite sul territorio.

La “rivolta” dei migranti di questa mattina all’Aquila palesa tutte le difficoltà della convivenza forzata all’interno dei Cas. E’ pressoché impossibile gestire serenamente persone positive e negative, con le relative prerogative, inoltre,è inammissibile che la tranquillità e la sicurezza di interi quartieri possa essere minata da questi arrivi scriteriati. Sono a rischio ordine pubblico e diritto alla salute dei cittadini che vivono sui territori. La misura è colma: la Lega è pronta ad innalzare il livello della mobilitazione. Basta con gli arrivi, basta con le tensioni, basta con controlli fasulli: combatteremo per ripristinare la normalità e il diritto a vivere serenamente”.