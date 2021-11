Promo-Sport, 700mila euro per la ripartenza post Covid

Sarà la Scuola Primaria Emilio Alessandrini di Ari a rappresentare la provincia di Chieti per le attività del progetto finanziato dal Dipartimento Sport del Governo

ARI – 700 mila euro per lo sport di base. È questa la risposta di ENDAS – Ente Nazionale Democratico di Promozione Sociale – riconosciuto dal CONI, per la ripartenza post covid, grazie al finanziamento ottenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il progetto Promo-Sport.

Si tratta di un progetto che mira a promuovere, attraverso la pratica sportiva, i valori delle pari opportunità e a contrastare ogni forma di discriminazione, favorendo l’integrazione dei soggetti con disabilità, delle minoranze etniche e di altri gruppi vulnerabili.

“Lo sport non è solo agonismo ma anche, e soprattutto, veicolo di sani valori ed inclusione sociale” afferma il presidente regionale dell’ENDAS Abruzzo Simone D’Angelo, “è nostro dovere sviluppare la pratica sportiva come mezzo di coesione sociale e finalizzata allo sviluppo di abilità comunicative e relazionali, soprattutto dopo un periodo buio per i rapporti interpersonali”.

Molto soddisfatto il consigliere comunale Maurizio Di Tullio, che ha seguito l’iniziativa, e il Sindaco del Comune di Ari Marcello Salerno, il quale sottolinea come la realtà dei piccoli comuni è terreno molto fertile per valorizzare specifiche iniziative progettuali di questo tipo, anche grazie ad una solida rete di relazioni dirette con gli alunni, i genitori, il corpo docente. Particolarmente favorevole lo stretto rapporto di collaborazione tra scuola e amministrazione comunale e la pronta disponibilità della Dirigente Scolastica Emilia Galante, che ha subito accolto con favore il progetto, in quanto opportunità che migliora la qualità delle attività didattiche e il benessere psico-fisico degli alunni.