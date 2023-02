L’AQUILA – L’Agenzia per lo Sviluppo – Azienda speciale della Camera di Commercio dell’Aquila ed Ente accreditato dalla Regione Abruzzo – attraverso il Programma “Gol”, propone una ricca gamma di corsi di Qualificazione e Abilitazione professionali offerti in via gratuita a tutti coloro che rientrano nelle seguenti categorie, senza limiti di età:

I lavoratori in Cassa integrazione.

i percettori delle indennità NASPI e DIS-COLL;

I percettori del Reddito di cittadinanza;

Le categorie più fragili come i giovani Neet che non studiano e non lavorano, le persone con disabilità, le donne in condizioni di svantaggio, gli over 55;

I disoccupati senza sostegno al reddito da almeno sei mesi o altri lavoratori con minori opportunità occupazionali o, ancora, lavoratori autonomi che cessano l’attività;

I lavoratori con redditi molto bassi, ossia inferiori alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale.

L’intervento è teso a favorire la formazione e l’occupabilità dei disoccupati o di coloro che rientrano nelle particolari categorie sopraccitate, attraverso l’acquisizione di titoli professionali riconosciuti dal Dlgs 13/13 e spendibili in tutto il territorio nazionale. I corsi si terranno online e in presenza.

Per conoscere il CATALOGO DEI CORSI o per chiedere informazioni: e-mail formazione@agenziagransasso.camcom.it – Ufficio Formazione tel. 0862 441690 interno 1.