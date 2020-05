Programma eventi estivi a Pescara, incontro con le associazioni culturali

PESCARA – Il sindaco di Pescara Carlo Masci e l’assessore Mariarita Paoni Saccone hanno incontrato nel pomeriggio in videoconferenza le associazioni che svolgono attività culturali sul territorio cittadino e, con esse, i rappresentanti delle organizzazioni operative dell’amministrazione comunale, tra cui le Fondazioni Museo delle Genti d’Abruzzo e Paparella Treccia, e l’Ente Manifestazioni pescaresi.

Un’occasione di confronto durante il quale si è convenuto di dar vita a un coordinamento di tutti i soggetti interessati per una programmazione condivisa degli eventi e delle iniziative da mettere in campo per l’Estate 2020, che preveda in particolare l’utilizzo degli spazi aperti cittadini, dai parchi alle piazze, dall’Aurum al teatro d’Annunzio.

“Il principio che ispira il riavvio delle attività per Enti e associazioni – ha detto il sindaco Carlo Masci – deve essere quello della solidarietà culturale, con l’Aurum, l’Ente Manifestazioni, il Mediamuseum e le fondazioni – che sono i bracci operativi del Comune – a fungere da locomotive di questo coordinamento sotto la supervisione dell’assessorato e degli uffici comunali preposti. Infine, tenuto conto che alla luce dell’emergenza che viviamo le risorse sono davvero poche, è opportuno che di queste si faccia un uso efficiente”.

L’assessore Paoni Saccone ha reso noto che in queste ore “viene pubblicato un avviso per l’utilizzo delle aree verdi della città, compresi i parchi di più grande dimensione, quali spazi utili ad ospitare eventi e manifestazioni. Riguardo invece al cosiddetto Bando delle periferie – ha concluso – terrò nei prossimi giorni una serie di incontri per dar seguito ai previsti progetti culturali che, come ha sottolineato il sindaco, andrebbero rimodulati per consentire a tutti di parteciparvi”.