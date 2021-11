MANOPPELLLO – “Il 30 ottobre si è concluso uno dei nostri progetti più significativi. Le diverse attività svolte sono state tutte guidate dall’idea di sociale dinamico e resiliente che caratterizza i servizi e le attività sociali ed educative dell’Associazione Solideando. Al centro vi sono la persona e le sue relazioni, messe a dura prova dall’esperienza del Covid-19. Da queste premesse è nato il progetto “Welfare caring e Reti solidali per le famiglie”, che ha spaziato dallo sportello di ascolto al sostegno psicologico, dalle attività nella Casa Circondariale di Chieti alle attività svolte in collaborazione con gli amici e le amiche dell’Associazione CunTaterra che ci hanno guidati nei laboratori esperienziali Naturacconta (escursioni estive e trekking urbano), Teatriamo (teatro per bambini e bambine) e Viva chi balla (danza e musica popolari).

Abbiamo deciso di condividere questo viaggio progettuale in una serata di animazione e condivisione, accompagnati da chi ha patrocinato e collaborato al progetto: il Comune di Manoppello, l’Associazione CuntaTerra e l’Ecad 17 Montagne pescaresi” si legge nella nota.

Appuntamento venerdì 12 novembre 2021 alle ore 17.30 presso la Sala Sacco di Manoppello paese sita in Corso Santarelli. Obbligo di green pass e mascherina.