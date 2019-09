Progetto “Noi, Voi Zanni”: il volontariato fa rete

Aido Pescara, La casa di Cristina, Aned e Vides animeranno il quartiere con laboratori creativi, concerti e momenti informativi su prevenzione e donazione

PESCARA – Il 13 settembre alle 17.30, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 15 a Pescara, nella sede dell’associazione Nuova Idea, presentazione del progetto “Noi, Voi Zanni”, attivato dal CSV Pescara in partenariato con la rete composta da Aido Pescara, Vides, La casa di Cristina e Aned Regionale. Attraverso laboratori musicali, creativi e momenti intergenerazionali, il progetto cercherà di informare e sensibilizzare la comunità sui temi di prevenzione e donazione attraverso screening medici e altri eventi fino a dicembre.

Il progetto è il primo a partire dei cinque avviati dal CSV di Pescara insieme ad altrettante reti di associazioni:

«Con l’obiettivo di sviluppare una diffusa cultura di solidarietà, che porti a incrementare la disponibilità della cittadinanza a svolgere esperienze di volontariato – spiega il coordinatore Lorenzo Di Flamminio – il CSV di Pescara ha prima individuato tre temi importanti per il tessuto sociale e urbano, e ha poi chiesto alle associazioni di condividere un’idea progettuale da sviluppare assieme. Avvieremo un fitto dialogo con la città che andrà avanti fino alla fine del 2019».

Nati dopo diversi mesi di progettazione in rete, le iniziative costruiscono una sorta di Mappa del bene comune: un’attività di promozione del volontariato che si diffonde per tutto il territorio provinciale, dialogando con i suoi protagonisti. I temi dei progetti riguardano la povertà, le periferie e i servizi.

Sulla periferia nord di Pescara agirà il progetto “Noi, Voi, Zanni” che, attraverso il confronto con diverse generazioni, dai bambini agli anziani, mira a rinnovare un sentimento di coesione sociale che nelle periferie è quasi impossibile rintracciare. L’evento di presentazione del 13 settembre sarà aperto a tutta la cittadinanza: in questa occasione sarà condiviso il calendario delle attività, saranno allestiti banchetti informativi delle associazioni partner, sarà distribuito materiale informativo sulle diverse associazioni e saranno raccolte le iscrizioni per le attività che lo prevedono.

Attenzione particolare sarà dedicata ai più giovani: già il 13 settembre i bambini potranno partecipare a una sessione di prova del laboratorio musicale e iscriversi al corso gratuito “La band di Zanni”, che andrà avanti fino alla fine di novembre.

Al termine della presentazione verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

CALENDARIO ATTIVITÀ

SETTEMBRE

Venerdì 13 settembre h.17.30: presentazione del progetto

Sabato 21 settembre h. 21.00: concerto dell’associazione La casa di Cristina

Lunedì 30 settembre h. 16.00-18.00: laboratorio musicale per bambini La band di Zanni

OTTOBRE

Lunedì 7, 14, 21 e 28 ottobre h. 16.00-18.00: laboratorio musicale per bambini La band di Zanni

Giovedì 10, 17 e 24 ottobre h. 16.00-18.00: screening medici + laboratorio intergenerazionale Il girotondo di Zanni

Venerdì 11, 18 e 25 ottobre h. 16.00-18.00: laboratorio creativo Prevenire con l’arte

NOVEMBRE

Lunedì 11, 18 e 25 novembre h. 16.00-18.00: laboratorio musicale per bambini La band di Zanni

Giovedì 7, 14, 21 novembre h. 16.00-18.00: screening medici + laboratorio intergenerazionale Il girotondo di Zanni

Venerdì 8, 15 e 22 novembre h. 16.00-18.00: laboratorio creativo Prevenire con l’arte

Venerdì 29 novembre h. 17.00: evento di chiusura

Per maggiori informazioni: comunicazione@csvpescara.it – aido.pescara1@gmail.com