Progetto “Io, tu… Volontari!”: domani la presentazione a Pescara

Mercoledì 16 ottobre la storica iniziativa del Centro Servizi per il Volontariato di Pescara progetto educativo che promuove la cultura del volontariato nelle scuole

PESCARA – Sarà presentata mercoledì 16 ottobre 2019 alle 15.00, nell’Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d’Abruzzo in via delle Caserme 60 a Pescara, la ventesima edizione di “Io, tu… Volontari!”, il progetto di promozione del volontariato nelle scuole attivato dal Csv di Pescara.

Nell’ottica di un capillare e costante dialogo con tutti gli attori del tessuto cittadino, il Csv di Pescara è il facilitatore che attiva la sinergia tra associazioni di volontariato e scuola, tra esperienza e scoperta, attraverso un percorso formativo per gli studenti delle scuole superiori che si svolge da dicembre ad aprile. Investire sugli adolescenti, sollecitandone la creatività e stimolandone la spinta alla solidarietà, è l’obiettivo primario del progetto. Protagonisti dell’intera esperienza non saranno solo gli studenti, ma l’intero corpo scolastico, in sinergia con le associazioni che accoglieranno gli aspiranti volontari.

Importanti i numeri generati: «Con un intenso lavoro iniziato a luglio e la rete di relazioni costruite negli anni – racconta il coordinatore del Csv di Pescara Lorenzo Di Flamminio – abbiamo avviato il progetto in partnership con due terzi delle scuole superiori di Pescara, coinvolgendo 30 associazioni che operano sul territorio e circa 300 studenti che faranno esperienza di stage in queste realtà». Pieno anche il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Regionale, con il quale è attiva una convenzione che pone le basi per un’intesa strategica per il futuro.

“Io, tu… Volontari!” è quindi il frutto di una rete multiforme di partner, un indicatore dell’interesse e della rilevanza sociale del progetto, dove ogni attore è protagonista, a partire dalle scuole e dalle associazioni che permettono alle attività di concretizzarsi. L’iniziativa fa parte di un progetto complessivo avviato dal Csv di Pescara nel 2017, la Piazza del Bene Comune, che si propone di attivare tutta la società sviluppando collaborazione proficue tra tutti gli interlocutori del tessuto e inserendosi in maniera capillare negli spazi urbani – quartieri periferici, spazi comuni, scuole – e in provincia.

L’esperienza degli studenti sarà inoltre arricchita da tre eventi: il Donacibo organizzato dal Banco di Solidarietà, la Colletta del Banco Alimentare e la mostra “Il Rinascimento dei bambini: 600 anni di accoglienza agli Innocenti a Firenze”, esempi concreti di opere che costruiscono il bene comune.

«Il concetto di fondo è che l’impegno dei giovani nel volontariato produce sempre effetti positivi, creando un nuovo capitale sociale e umano – spiega Casto Di Bonaventura, presidente del Csv di Pescara – “Io, tu… Volontari!” propone ai giovani di guardare la realtà senza filtri, attraverso un’esperienza reale, concreta e attrattiva per il loro cuore, aiutandoli a resistere, per qualche ora del loro tempo libero, all’imperante assalto del mondo virtuale».