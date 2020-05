Progetto EndlessDiving Step 36 se ne parla oggi: ecco la diretta

PESCARA – “Con la riapertura di tutte le nostre attività, per ora, questo sarà il nostro ultimo webinar programmato. Sicuramente ce ne saranno altri, appena possibile! Abbiamo voluto chiudere in bellezza trattando un argomento interessantissimo e invitando ospiti illustri e riferimenti della subacquea mondiale. Il Progetto EndlessDiving Step 36, di caratura mondiale, unisce traguardi sportivi e ricerca scientifica con lo scopo di studiare le condizioni umane di sopravvivenza in ambienti ostili. Ci spiegherà tutte le sue sensazioni il soggetto principale dello studio, il recordman mondiale Francesco Colletta, superando il suo stesso record con 36 ore consecutive in immersione in mare a 10mt di profondità con muta umida. Monitorato costantemente da apparecchiature progettate dalla NASA, Francesco Colletta ha sfidato la fatica psico-fisica, affrontando tutte le difficoltà dovute alla disidratazione, all’alimentazione, alla diversa gravità, ad una lunga esposizione a basse temperature, nonché alle lunghe ore di forzata insonnia.

Tutte le criticità e le problematiche legate al cambiamento delle funzioni psicologiche, fisiologiche e sociologiche dell’uomo in ambienti estremi, ci verranno illustrate magistralmente dai nostri ospiti il Prof. Vittore Verratti del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio dell’Università G. D’Annunzio, il su citato Recordman del progetto Endless Diving Step 36 Francesco Colletta, il responsabile e coordinatore in acqua del progetto EndlessDiving Step 36 Vittorio Bianchini, il Prof. Vincenzo Zanon del Dipartimento di Scienze Biologiche dell’Università di Padova e medico responsabile di EndlessDiving Step 36 e il Prof. Gerardo Bosco del Dipartimento di Scienze Biologiche dell’Università di Padova e Vice Presidente della Società internazionale di Medicina subacquea ed iperbarica UHMS. Il webinar è aperto a tutti e verrà presentato dall’istruttore subacqueo Luca Intermesoli”. Lo riferiscono gli organizzatori dell’evento di oggi, 31 maggio 2020 alle ore 21. Di seguito il video per seguire la diretta.