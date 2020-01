Progetto “Banco Scuola”: iniziativa di solidarietà a Chieti

Organizzato dall’Associazione di Volontariato “Abruzzo Cuore d’Italia – sezione di Chieti”, regala materiale didattico e di cancelleria all’Istituto Comprensivo n.1

CHIETI – Il Vicesindaco del Comune di Chieti, Giuseppe Giampietro e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Carla Di Biase, questa mattina, con il presidente regionale dell’Associazione “Abruzzo Cuore d’Italia”, Francesco Longobardi, la coordinatrice dell’ambito territoriale di Chieti Eliana Ferretti e la vice coordinatrice, Gabriella Crocetta, hanno fatto visita alla Scuola primaria di Brecciarola, afferente all’Istituto Comprensivo n. 1, diretta dalla dirigente Grazia Angeloni.

L’iniziativa è scaturita dalla conclusione del progetto di solidarietà “Banco Scuola” organizzato dalla stessa associazione di volontariato che, già dal 2015, si distingue per numerose attività di beneficenza e azioni di contrasto alla violenza sui bambini e gli adolescenti sul territorio.

«L’intento dell’iniziativa – spiegano gli organizzatori – era quello di raccogliere materiale didattico e di cancelleria per i bambini e gli adolescenti di famiglie in difficoltà economiche. Con la nostra attività di volontariato giriamo su tutto il territorio regionale e incontrando numerose famiglie siamo a conoscenza delle tante difficoltà che affrontano per assicurare anche le piccole cose ai loro figli. Il progetto “Banco Scuola”, come prassi, ha visto l’estrazione di un Istituto Comprensivo Scolastico di Chieti a cui poi abbiamo consegnato il materiale solidale. La sorte è ricaduta sul Comprensivo 1, diretto dalla preside Angeloni che ringraziamento per la gentilezza».

«Nessuno potrà mai ringraziare abbastanza le associazioni di volontariato del nostro territorio che con tenacia animano progetti ed attività, donando spesso un sorriso alle famiglie e ai bambini più in difficoltà – commentano il Vicesindaco Giampietro e l’Assessore Di Biase –. Compiere del bene è una ricchezza che genera altra ricchezza e il progetto “Banco Scuola” è un gesto d’amore che contribuisce al diritto allo studio dei bambini meno abbienti. Ringraziamo l’Associazione “Abruzzo Cuore d’Italia – sezione di Chieti” per questa bella iniziativa».