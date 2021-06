Primo Torneo di Calcio Camminato a Pescara: i risultati

PESCARA – Sabato 19, in un clima di festa e di convivialità, si sono svolti gli “scontri” diretti tra le squadre che aspiravano ad aggiudicarsi il primo posto del primo Torneo di Calcio Camminato “Memorial Adriano Napoli” organizzato a Pescara dalla UISP presso il lido NikiBeach, Torneo sostenuto dall’assessore Nicoletta Di Nisio del Comune di Pescara.

Nel pomeriggio le finali tra la squadra del CRAL POSTE contro la Rappresentativa UISP e le squadre A e B della ASD Uguali nello sport Giuliano Visini.

Alle ore 18:45 l’attesa gara per l’assegnazione del primo e secondo posto del Torneo: i Vigili del Fuoco contro CRAL Regione Abruzzo e poi, a seguire si è svolta la cerimonia di premiazione con la presenza, oltre a rappresentanti della UISP e della Sig.ra Tiziana Di Paolo, vedova di Adriano Napoli a cui il Torneo è stato intitolato, dell’assessore Nicoletta Di Nisio che ha sostenuto l’iniziativa.

Ha riscosso interesse e curiosità il primo Torneo di questa nuova disciplina, il calcio camminato (walking football) che ha interessato e coinvolto tantissimi sportivi. Il Calcio camminato, infatti, si gioca con regole che consentono di praticare questa disciplina a tutti, anche a chi non è più giovanissimo.

La regola principale è non correre (valgono le regole della marcia, non possono essere staccati contemporaneamente entrambi i piedi da terra) e sono vietati i contrasti. Il pallone, a rimbalzo controllato, inoltre, non può alzarsi sopra il metro e cinquanta di altezza da terra.