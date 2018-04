Primo soccorso in caso di incidente: oltre 200 studenti all’incontro

Grande partecipazione ieri mattina all’iniziativa dell’OPI Teramo rivolta ai ragazzi delle scuole superiori

TERAMO – Oltre 200 studenti delle scuole superiori teramane hanno partecipato attentamente all’incontro organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Teramo per parlare di “Nozioni di primo soccorso da attuare sulle vittime di incidente motociclistico”.

Ieri mattina, nella Sala Polifunzionale della Provincia, operatori sanitari quotidianamente a contatto con le emergenze stradali hanno illustrato a ragazzi che usano prevalentemente motocicli per i loro spostamenti quali accorgimenti preventivi adottare per evitare incidenti e, soprattutto, cosa fare in caso di necessità.

Il tavolo dei relatori era composto da: Rita Rossi, Direttore del Dipartimento Emergenza e Accettazione della Asl di Teramo; Silvio Santicchia, Direttore della Centrale Operativa 118 di Teramo; Daniela Bruni, Coordinatore del 118 di Teramo; Fabio Canova e Gian Luca Lamanna, del Pronto Soccorso/118 Valle d’Aosta. Tra gli argomenti trattati anche informazioni sul sistema 118: dalla sua organizzazione alle risorse a disposizione, fino alle problematiche connesse agli scherzi telefonici di cui spesso sono oggetto le centrali operative.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione delle scuole, che si è rivelata più ampia del previsto – commenta il presidente dell’OPI Teramo Cristian Pediconi – L’attenzione dimostrata dai ragazzi ci conferma l’importanza di occasioni di confronto come questa e ci stimola a proseguire con il programma predisposto dal nostro Ordine che dal mese di aprile farà tappa in molti istituti scolastici per affrontare con studenti e docenti temi importanti legati alla professione infermieristica, alla salute e alla prevenzione. Il rapporto diretto con i cittadini resta una priorità per il consiglio direttivo dell’OPI Teramo – conclude il presidente – tanto che siamo già al lavoro per riproporre nel mese di maggio l’ormai consueto appuntamento con la Giornata Internazionale dell’Infermiere”.