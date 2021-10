Primo “Raduno dell’amicizia” a Spoltore: ecco come è andata

SPOLTORE – E’ stato un successo il primo “Raduno dell’amicizia” a Spoltore, meeting di camperisti che fino a lunedì 4 ottobre (il programma si è concluso domenica 3 ottobre, ma alcuni si sono fermati anche la mattina successiva) hanno occupato Piazza dell’Unione Europea e altri spazi che circondano il Palazzo Municipale. Il vice sindaco di Spoltore Chiara Trulli, delegato al turismo, ringrazia per i risultati ottenuti: “Ho avuto il privilegio di coordinare tutta l’organizzazione assieme alla Pro Loco di Spoltore e alla mia amica Loredana Lagonigro, che è stata il referente per il Camping Club Civitanova Marche e ha avuto l’idea di questo viaggio a Spoltore. E’ stato fondamentale anche il contributo dell’associazione La Centenaria, in particolare di Andrea Morelli e Giustino Pace, e della Pro Loco di Caprara che ci ha accolto magnificamente domenica mattina con la rievocazione del Sant’Antonio, il Coro San Filippo Neri e la degustazione di dolci tipici strepitosi”. Si pensa già ad altri appuntamenti: “Siamo innamorati della nostra città e vogliamo trasmettere anche agli altri questo nostro sentimento. Vogliamo anche far tornare i camperisti del Club nel nostro territorio, perché c’è ancora molto da vedere: nel 2020 avevamo pensato di aggiungere un bus navetta di collegamento a tutti i cinque borghi che costituiscono Spoltore”.

Il fine settimana a Spoltore è stato aperto da un saluto ufficiale dell’amministrazione nella Sala Consiliare, che è stata anche l’occasione per una riflessione sul futuro del turismo itinerante. Ivan Perreira, coordinatore nazionale dell’Unione Club Amici (una federazione in favore del turismo itinerante che comprende oltre 100 club di camperisti), nel suo intervento ha così riassunto l’importanza che ha anche un singolo stallo per camper all’interno di un comune: “Se un camperista in viaggio verso la Grecia sa che c’è un posteggio camper a Spoltore, si fermerà qui. E abbiamo così recuperato una delle migliaia di turisti che viaggiano sull’autostrada attraversando territori che finiscono per non conoscere mai”.

Un rapporto, quello tra Spoltore e il turismo itinerante, destinato a rafforzarsi. “Siamo pronti ad ascoltare le richieste del vostro mondo” ha assicurato il primo cittadino Luciano Di Lorito. “Già da tempo abbiamo registrato una richiesta di spazi, che però sostanzialmente si riferivano alla possibilità di lasciare il proprio mezzo nei periodi di inattività. Esistono sul mercato mezzi che si propongono come piccole case, da utilizzare tutto l’anno o comunque come alloggio in alcuni periodi. E’ un nuovo modo di abitare rispetto al quale vogliamo farci trovare pronti. Spero che Spoltore vi abbia fatto una prima impressione buona, ma soprattutto che questo non sia un semplice fine settimana ma l’inizio di una proficua collaborazione tra noi e voi camperisti”.

Gabriele Gattafoni, presidente del Camping Club Civitanova Marche, ha descritto con entusiasmo l’inizio del raduno: “la storia di questo evento inizia in un 2019 ormai lontanissimo, doveva essere organizzato in maniera completamente diversa, con più equipaggi, perché Spoltore lo merita, è una bellissima città. Siamo comunque riusciti ad essere qui in queste splendide giornate, che è una fortuna non da poco: ringrazio l’amministrazione per la sua presenza perché solitamente questo tipo di turismo viene lasciato un po’ da parte. Invece i numeri parlano a nostro favore, bisogna prepararsi a questo modo di viaggiare che ha avuto un aumento vertiginoso anche a causa della pandemia. E’ anche una mia ambizione quella di riuscire a passare 5 o 6 mesi all’anno vivendo in camper, nella maniera che ricordava giustamente il sindaco, in luoghi più caldi rispetto a quelli dove solitamente abitiamo. Complimenti per la scelta di creare 3 o 4 posti per la sosta camper, consentiranno alle persone di raggiungere Spoltore e conoscere luoghi splendidi che sono vicino casa, mentre troppo spesso si guarda all’estero”.