Primo Memorial in Musica Luciano Crescentini a Giulianova: ecco quando

GIULIANOVA – Come nella programmazione delle iniziative per il decennale dell’Associazione Demos, domani 29 luglio 2021 alle ore 21,00 prenderà avvio a Giulianova la Kermesse musicale dedicata alla memoria di Luciano Crescentini, attivista, fondatore e appassionato sostenitore della nostra Associazione. Essa si articolerà in tre serate durante le quali si esibiranno in suo onore diciotto gruppi musicali provenienti da Giulianova e da varie altre parti della Provincia di Teramo. Le date si svolgeranno in Piazza Buozzi anche grazie al patrocinio del Comune, che si è reso disponibile per questo evento per noi così importante.

L’idea della Kermesse musicale era nata in onore della grande passione di Luciano per la musica: era esperto conoscitore del fenomeno musicale nella sua interezza; particolarmente legato al genere prog-rock, ma estimatore appassionato di tutti i generi musicali; seguiva con interesse le novità musicali, evidenziandone a tutti caratteri e contaminazioni; seguiva tutte le performances degli appassionati locali e territoriali (musicisti, gruppi emergenti, scuole) cercando anche di dare consigli e orientamenti. Era stato consigliere e assessore del Comune, politico attento e scrupoloso, antifascista inflessibile. Questo, tuttavia, non gli aveva impedito di farsi amare da tutti, anche da chi non si colloca nel suo schieramento di sinistra: grande è la compagine delle persone che lo hanno stimato. Luciano lascia un vuoto enorme.

La kermesse è stata accuratamente progettata e preparata dal Circolo Demos di Giulianova a cui va il riconoscimento di tutta l’Associazione. In particolare, ai soci Elisa Concetto e Armando Ianni, musicisti preparati, apprezzate persone di spettacolo, esponenti della storica famiglia Ianni; ai soci Romeo Rosignoli, Grazia Corini, Aldo Laurenzi, Antonio e Isa Fusaro, Danilo Ranalli, Sabrina Angelini, Enrico Robuffo, Amedeo Marcattili e tanti altri soci giuliesi che si sono impegnati per la preparazione dell’evento e/o che hanno dato un loro pur modesto contributo.

Non da ultimo, un caloroso ringraziamento è rivolto ai gruppi musicali che si esibiranno gratuitamente per ricordare una persona speciale legata al loro mondo artistico come Luciano Crescentini.

Il primo appuntamento in apertura è dunque per domani 29 luglio alle ore 21,00 presso piazza Buozzi in Giulianova con l’esibizione dei gruppi OutSide reunion, Sweet Bullets, Nuova Compagnia di Canto Giuliese, Jolly Rogers. CME Lab, Decimo Meridiano. Venerdì 30 si esibiranno i gruppi Jeriatrika rock band, Riptide, Toni Fidanza (omaggio personale piano solo), Tafka, Zena e dintorni, Rolling Quartet. La kermesse si chiuderà sabato 31 con le esibizioni di Friends Music Jazz Duo, i Caferza, N&C, Hot Makassar, Maelisando & Friends, Slippers. A tutti sarà consegnata una targa ricordo.