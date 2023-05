Primo Maggio dedicato interamente al lavoro a Spoltore

SPOLTORE – Un 1 maggio dedicato interamente al lavoro e a quanti nella nostra città si sono distinti per particolari meriti sociali, culturali e professionali. Alle persone che hanno dato, e continuano a dare, un contributo alla crescita della nostra città va “il grazie”dell’amministrazione comunale, perché solo in questo modo e con gli esempi positivi si può costruire una città migliore!

Ed eccoli i nostri insigniti:

– il maresciallo Roberto Capone che si è distinto per l’impeccabile servizio di conduzione della caserma dei carabinieri di Spoltore e per aver contribuito in maniera decisiva a portare a termine indagini molto delicate che hanno consentito di salvare la vita di nostri concittadini;

– L’agente di Polizia Nicola Delmedico da sempre impegnato nelle unità cinofile della Polizia di Stato, sventando crimini con il suo cane antidroga e che nel 2020 ha salvato una donna finita con la sua auto in un dirupo, con un’azione di soccorso nella quale ha messo a repentaglio la propria vita;

– Il maestro Giustino Pace, da sempre impegnato nel coltivare la memoria storica della nostra città con una ricca attività letteraria e saggistica che ancora oggi a quasi novant’anni continua a portare avanti;

– L’ingegner Andrea Morelli, presidente dell’associazione La centenaria in prima linea per la promozione turistica e culturale della città di Spoltore, da sempre impegnato, ed oggi ancor di più nell’obiettivo di fare di Spoltore una “capitale della fotografia”;

– Il presidente dell’Agbe Achille Di Paoloemilio, esempio di generosità ed altruismo, che onora la nostra città con l’encomiabile impegno quotidiano, da oltre 25 anni, accanto alle famiglie di bambini affetti da patologie oncologiche.

Due attestati per lodevole servizio sono stati inoltre consegnati al Comandante della Polizia municipale Dott. Panfilo D’Orazio ed al Tenente Dott. Mauro Dioletta, per l’eccellente lavoro svolto quotidianamente e per un intervento salvavita recentemente condotto a tutela di un nostro concittadino.

Ringrazio di cuore di aver accettato di presenziare il vice Questore della Polizia di Stato Domenico Pantalone, il Comandante Giovanni Rolando del Comando provinciale dei Carabinieri di Pescara e l’agente Graziano Lozzi, il Maresciallo Squadroni Comandante della stazione dei Carabinieri di Spoltore.

Ringrazio tutti i consiglieri e gli assessori comunali non solo per la partecipazione ma anche per la fattiva collaborazione alla ottima riuscita della manifestazione! In modo particolare ringrazio le assessore Nada Di Giandomenico, Roberta Rullo e Francesca Sborgia e i consiglieri Angela Scurti, Marzia Damiani, Agostino Karaci, Daniele Di Luca, Giulia Zona, Agnese Ranghelli.

Un grazie particolare va a quelle attività che si sono distinte per aver raggiunto i quarant’anni di esercizio, ai quali assieme a rappresentanti delle istituzioni, del mondo bancario e delle associazioni di categoria abbiamo consegnato la targa di attività storica: Panarte Di Roberto D’Intino meglio noto come Panificio Giglio, Rosini srl, Il Girotondo di Wanda Sferrella e Stefania Di Flaminio, Azienda Agricola Cantine Febo di Davide Febo. Ringraziamo di aver accettato di presenziare e premiare le nostre aziende, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente della BCC di Cappelle sul Tavo Prof. Michele Borgia, Luciano Di Lorito direttore della Cna di Pescara, Riccardo Padovano della confcommercio Pescara e Marina Dolci presidente di Confesercenti Pescara.

A seguire l’incontro molto interessante organizzato in collaborazione con Anpi di Spoltore coordinato da Luca Prosperi con la partecipazione del Sindaco di Pescina Mirko Zauri e interventi di spessore di Pasquale Fimiani storico, Gianni Melilla già Parlamentare della Repubblica, Carlo Leone Di Marco professore dell’Università di Teramo, Maurizio Di Nicola già Sindaco della città di Pescina. “Ringrazio in modo particolare Simona Novacco e Luca Prosperi per aver organizzato questo convegno e l’assessore alla cultura Roberta Rullo per aver coordinato l’iniziativa. È il modo migliore per celebrare la festa dei lavoratori ed infatti sarà possibile fino al 1 maggio visionare la mostra fotografica su Silone, allestita presso lo Spazio sociale in via Di Marzio 4”.