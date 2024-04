Primo Maggio per le donne, convegno a Spoltore

SPOLTORE – Un convegno organizzato dall’Anpi Spoltore con il Patrocinio del Comune per parlare di Donne Lavoro e Costituzione. Si terrà domani pomeriggio (1 maggio 2024) presso il Comune di Spoltore il tradizionale appuntamento in omaggio del lavoro e dei suoi protagonisti: la comunità spoltorese è da sempre vicina alle istanze del mondo produttivo e anche quest’anno è impegnata a riconoscere il 1 Maggio come una delle date fondanti della Costituzione e della società.

Per questo, dopo aver celebrato lo scorso anno la figura di Ignazio Silone nato proprio il 1 maggio 1900 e scrittore simbolo delle rivendicazioni sociali delle classi lavoratrici in Abruzzo, nel 2024 vuole onorare assieme all’Anpi cittadina quell’universo insostituibile che è il contributo sociale e costituzionale del mondo femminile.

Comune e Anpi si ritroveranno alle ore 18.00 nella Sala Consiliare per premiare una donna simbolo del lavoro spoltorese e daranno poi voce ad altre figure femminili che ogni giorno sostengono la libertà e l’impegno sociale. Si tratta di un convegno-incontro con 4 giornaliste che proveranno a raccontare il non facile ruolo di donna operatrice dell’informazione tra diritti, opportunità, futuro e libertà di stampa.

PROGRAMMA

ore 18.00 Saluti istituzionali

Chiara Trulli Sindaco di Spoltore

Nada Di Giandomenico Assessore alla cultura

A seguire gli interventi

Sara Follacchio per la Società Italiana delle Storiche

Alessandra Genco Segretaria CGIL Pescara

Francesca Di Giuseppe Giornalista sportiva

Giada Ciarcelluti Giornalista

Monica Di Fabio Giornalista

Alessandra Farias Giornalista

Daniela Senepa Giornalista

Chiusura alle 19.30 con

“Una Donna nel lavoro è un fiore Resistente”

Riconoscimento conferito, con il Patrocinio del Comune, dall’Anpi ad una donna spoltorese.