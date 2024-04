Torna a Manoppello la storica gara ciclistica promossa per la prima volta nel 1947 da Domenico Fratini e da un gruppo di minatori

MANOPPELLO – Tutto pronto a Manoppello per ospitare, mercoledì, nel giorno della Festa dei Lavoratori, la tradizionale gara ciclistica che da 75 anni, quasi ininterrotti (le uniche gare non disputate sono state quelle del 2020 e 2021 a causa della pandemia), anima la cittadina del Pescarese.

Saranno una novantina i ciclisti in gara in questo campionato regionale maschile Categoria Juniores, con 10 squadre iscritte. Gli atleti, under 18, arriveranno a Manoppello non solo dall’Abruzzo, ma anche da Veneto, Emilia Romagna, Marche, Lazio e Puglia e correranno su un percorso di novantacinque chilometri, correndo per cinque giri su un percorso di gara che attraverserà il territorio comunale di Manoppello, toccando anche alcune zone dei comuni di Lettomanoppello e Scafa.

Partenza (ore 15,00) e arrivo (dalle ore 17,00) sono previsti dal centro storico di Manoppello, che ospiterà anche la cerimonia di premiazione dei ciclisti in gara (Piazza Marcinelle, ore 17.30). Ma quella del Primo Maggio sarà una giornata di festa e celebrazioni sin dal mattino con la Banda Città di Manoppello che darà la sveglia al paese suonando per strade e vicoli del borgo (dalle ore 8.30) ed esibendosi in piazza Garibaldi per il tradizionale Matinée sotto la direzione del maestro Leontino Iezzi (ore 10.00).

Subito dopo, un corteo con tutte la autorità muoverà da piazza Garibaldi verso piazza Marcinelle per la deposizione della Corona di Alloro al monumento ai lavoratori, per celebrare tutti i lavoratori e per ricordare il sacrificio dei 262 minatori, vittime, l’8 agosto del 1956, del tragico incendio del Bois du Cazier, a Charleroi in Belgio. Seguiranno gli interventi del sindaco Giorgio De Luca, delle rappresentanze sindacali e delle autorità presenti.

Alle 11.30, sempre il centro storico, sarà invaso da bambini e ragazzi che, sulle due ruote, riempiranno di gioia e sorrisi il centro storico grazie all’iniziativa “L’Oratorio… in bici”. Una festa che proseguirà fino a sera, con la possibilità di gustare cibi tradizionali e street food e tentare la fortuna con la “Pesca del Primo Maggio” che regala fiori e piante. La giornata si concluderà con il concerto gratuito della rock band “Radio Londra” (Piazza Marcinelle, ore 20).

“Da ben 75 anni, una delle gare ciclistiche più antiche d’Abruzzo ha il suo cuore a Manoppello – ha raccontato Camillo Pepe, che presiede il comitato cittadino che organizza la competizione – Ogni Primo Maggio, un gruppo di cittadini a supporto della Asd Teate Pedale, con volontà e dedizione, organizza questa importante gara ciclistica Categoria Juniores, che richiama sempre atleti promettenti e un folto pubblico. E sono tanti i ciclisti che negli anni hanno partecipato e dato lustro alla competizione affermandosi poi nel mondo del professionismo. Fra questi: Giulio Ciccone, Danilo Di Luca, Ruggero Marzoli, Stefano Giuliani, Francesco Masciarelli, Alessandro Spezialetti”.

“Era il 1947 quando i minatori della miniera di bitume di Foce Valle Romana, guidati dal sindacalista Domenico Fratini, promossero a Manoppello la prima gara ciclistica “Trofeo 1° Maggio”, una competizione sportiva segno di rinascita dopo la seconda guerra mondiale. Un messaggio di dignità e riscatto che arriva a noi dai peciaroli (questo il nome con cui venivano chiamati i minatori), indissolubilmente legato alla Festa dei Lavoratori – hanno ricordato il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore allo Sport Roberto Cavallo – che a Manoppello assunse un significato sempre più profondo, soprattutto dopo la tragedia di Marcinelle, in Belgio, dell’8 agosto 1956, nella quale morirono 23 minatori manoppellesi. Da allora, ossia da quando le maggiori squadre abruzzesi si dettero appuntamento a Manoppello, la competizione ne ha fatta di strada, portando con sé i valori profondi che l’avevano ispirata. Ringrazio – hanno detto ancora il primo cittadino e l’assessore con delega allo Sport – per la tenacia, la passione e la professionalità, tutti gli organizzatori e l’intera comunità che prepara ed accoglie con entusiasmo la storica competizione”.

La giornata è promossa dal Comitato Primo Maggio che da anni promuove, coordina e organizza con passione la gara ciclistica regionale, con la preziosa collaborazione della Pro Loco di Manoppello, dell’Oratorio San Nicola, della Protezione Civile-Gruppo di Manoppello, dell’Asd Teate Ciclismo e dell’Associazione Marcinelle non dimenticare e il contributo del Comune di Manoppello.