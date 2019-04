Primavera, Pescara – Perugia in diretta dalle 15

PESCARA – Si disputa oggi pomeriggio, sabato 6 aprile 2019, dalle ore 15 Pescara e Perugia, partita valida per il Campionato Primavera 2 TIM 2018-2019 – Girone B 21ª giornata. La gara è di fondamentale importanza per i biancazzurri che possono conquistare la promozione diretta al campionato Primavera 1 ovvero la Serie A con una giornata d’anticipo. La Lazio, seconda in classifica insegue a tre punti ma con lo scontro diretto a favore (0-1 in casa del Pescara e 2-1 in trasferta). L’ultimo turno si disputerà per i ragazzi di Zauri a Foggia ma già oggi potranno festeggiare la promozione davanti al proprio pubblico in caso di successo e di mancata vittoria dei laziali. Delfino Channel trasmetterà dalle ore 15 il match in diretta per tutti quelli che non potranno regarsi al campo sportivo di Poggio degli Ulivi. Qui di seguito potrete seguire con noi le emozioni del match. Dalle ore 14 le formazioni ufficiali e a fine match il tabellino dell’incontro.

