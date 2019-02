Biancazzurri in seconda posizione dietro l’Ascoli. In gol per il Delfino Muniz nel primo tempo e Pierpaoli e Borrelli nella ripresa

BENEVENTO – Colpo esterno della squadra Primavera del Pescara a Benevento. 3-1 il risultato finale con padroni di casa che la bloccano con Mancino al 19′. A fine primo tempo pareggio di Muniz e nella ripresa ci pensano Piepaoli e Borrelli (in testa alla classifica marcatori con 12 reti) rispettivamente al 10′ e al 21′ a fissare il punteggio a favore della squadra di Zauli. Con questo risultato i biancazzurri salgono in seconda posizione a 31 punti superando la Lazio (30). In classifica guida l’Ascoli con 33 punti ma una partita in più giocata. Nel prossimo turno, sabato 23 febbraio, il Pescara sfida il Frosinone in casa mentre l’Ascoli va a Lecce e la Lazio gioca in casa con il Cosenza.

TABELLINO:

BENEVENTO: Carriero, Onda, Rillo, Nembot, Pastina, De Caro, Peluso (Rimoli 16′ 2°T), Cuccurullo (Mirante 30′ 2°T), Di Serio (Dublino 1′ 2°T), Mancino (Santarpia 21′ 2°T), Sanogo (De Siena 27′ 2°T). A disposizione: Andrei, De Siena, Pinto, Rimoli, Dublino, Santarpia, Fall, Mirante, Di Ronza, De Luca, Guerra. Allenatore: Bovienzo

PESCARA: Sorrentino, Scalera, Zugaro, Cipolletti, Camilleri (Palmucci 25′ 2°T), D’Angelo, Mercado (Tringali 1′ 2°T), Pierpaoli, Borrelli (Sarr 45′ 2°T), Pavone (Martella 45′ 2°T), Muniz (Afri 35′ 2°T). A disposizione: Badioli, Martella, Paolilli, Cribari, Palmucci, Tringali, Afri, Palladini, Sarr, Pucihar, Sall, Masella. Allenatore: Zauri

Direzione di gara: Cudini Cristian della sezione di Fermo, I° assistente Gregorio Dario della sezione di Bari, II° assistente Palermo Domenico della sezione di Bari.

Reti: Mancino 19′ 1°T (BEN), Muniz 46′ 1°T (PES), Pierpaoli 10′ 2°T (PES), Borrelli 21′ 2°T (PES).

Ammoniti: Pastina 24′ 1°T (BEN).

Espulsi: Pastina 19′ 2°T (BEN).