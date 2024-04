Presentato il progetto “Inclusion-E” di Racesport e ACI [VIDEO]

Iniziativa è dedicata a simulazione di guida per l’inclusione sociale e riduzione disuguaglianze. Interviste a Del Grosso e D’Angelo

PESCARA – lo scorso 18 aprile presso il Comune di Pescara è stato presentato il progetto “INCLUSION-E”, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale RACESPORT in collaborazione con l’Automobile Club d’Italia (ACI), Il comune di Pescara ed in particolare l’Assessorato allo Sport ha patrocinato il primo evento nazionale che si terrà proprio a Pescara venerdì 7 giugno, dalle ore 10:00 alle 18:00 presso AURUM – La Fabbrica delle Idee – di Pescara.

Nella presentazione sono stato presenti per il Comune di Pescara il Sindaco Carlo MASCI e l’Assessore allo Sport Patrizia MARTELLI, il presidente dell’Associazione RACESPORT Michele DEL GROSSO, il presidente Commissione ACI ESPORT Nazionale Cristiano MARTELLI, la Dottoressa Agnese ONOFRI in rappresentanza dell’Università degli Studi dell’Aquila, Carlo DI BONAVENTURA presidente CSV Abruzzo, Maria Pia DI SABATINO presidente ANFASS Abruzzo, Dott. Simone D’ANGELO presidente ENDAS Abruzzo, il Cav. Claudio FERRANTE presidente Carrozzina Determinante, Dott. Valerio CAMPLONE delegato UIL Abruzzo e Vincenzo D’INCECCO Consigliere Regione Abruzzo.Il progetto ha l’obiettivo di “promuovere tecnologie inclusive che possano, attraverso la simulazione di guida, creare ambienti favorevoli alla salute e sviluppare abilità personali”.

Nel corso del 2024 saranno promossi eventi inclusivi, alcuni di questi organizzati dalla rete coordinata dal CSV Abruzzo con la partecipazione delle associazioni RACESPORT, #SiPuòFare, e ANFFAS Chieti nell’ambito del programma AIR – Agire In Rete. Per la prima volta, in anteprima nazionale, il 7 giugno saranno presentati “Simulatori di Guida Inclusivi” di ultima generazione che grazie a innovazioni tecnologiche e soluzioni ergonomiche a zero-barriere, permetteranno a persone con disabilità motoria di praticare la guida simulata sullo stesso piano, e con le stesse opportunità di una persona senza disabilità, in piena ottica di riduzione delle disuguaglianze. Hanno collaborato alla realizzazione del progetto oltre alle succitate RACESPORT ed ACI, il Centro Interdipartimentale Trasporti e Mobilità Sostenibile (CITraMS) dell’Università Degli Studi dell’Aquila, l’International Academy for Play Therapy (INA), Maranello SIM – Zanasi Group, Noleggio OK, ENDAS Abruzzo, Rotary Campus Abruzzo-Molise, Rotary Club Atessa Media Val Di Sangro, Rotary Club Chieti-Ovest, Associazione Carrozzine Determinate, Associazione #SiPuòFare, e diverse eccellenze del mondo aziendale aventi primario rilievo sia nazionale che internazionale.

L’iniziativa, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo, con il contributo di Consorzio E-Cycle, Pasquarelli Auto SpA, APTAR Italia SpA, Gruppo Zecca Energia, ITAS Agenzia di Chieti, Remax Venere Chieti, Solis SpA, Zurich Agenzia di Lanciano, e con il Patrocinio di Comune di Pescara, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ANFFAS Nazionale, ANFFAS Abruzzo, Federazione Italiana Superamento dell’Handicap (FISH), UIL Nazionale, UIL Abruzzo, CGIL Abruzzo-Molise, CISL Abruzzo-Molise, Anteas Abruzzo APS, ADA Abruzzo ODV, Osservatorio sulla Rendicontazione di Sostenibilità delle Aziende Abruzzesi (ORSA), L’iniziativa, nella sua più ampia progettualità, in cooperazione con ANFFAS Nazionale e Abruzzo, Federazione Italiana Superamento dell’Handicap (FISH), l’International Academy for Play Therapy (INA), e Rotary Foundation, sotto il coordinamento scientifico del Centro Interdipartimentale Trasporti e Mobilità Sostenibile (CITraMS) – Università Degli Studi dell’Aquila, prevede nel biennio 2025-2026 la realizzazione di uno studio clinico per analizzare eventuali benefici psicofisici derivanti dalla pratica della simulazione di guida da parte di persone con disabilità motoria.

Lo studio prevede anche la valutazione di una possibile estensione a fini ludico-ricreativi della guida simulata verso persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo di grado lieve. Ambassador del progetto Domenico Schiattarella, ex pilota di Formula 1, ed attuale racing coach della DS Performance Driving Academy. Un progetto nobile, lungimirante e innovativo, che rende le nuove tendenze digitali e virtuali strumento di inclusione e riduzione delle disuguaglianze.