‘Il Maggio dei Libri’ a Pescara: il programma 2024

PESCARA – “Oltre 40 appuntamenti con i libri a partire da domani, martedì 23 aprile, Giornata Mondiale del Libro, con il primo evento ospitato nel Liceo Galilei di Pescara. Si snoderà in una lunga serie di eventi, iniziative e attività tese a incentivare la lettura e la passione per la narrativa, la saggistica e ogni altro genere di scrittura il ‘Maggio dei Libri’ promosso dal Comune di Pescara e da circa una decina di Associazioni aderenti alla Rete del Libro e che hanno apprezzato la scelta operata per la prima volta dall’amministrazione comunale di creare un Calendario unico di iniziative”. Lo ha annunciato l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota nel corso della Conferenza stampa convocata per illustrare il Cartellone della Rassegna ‘Il Maggio dei Libri’.

“Il Mese dedicato alla lettura nasce dal Cepell, la rete istituita dal Ministero della Cultura per promuovere la lettura in generale – ha spiegato l’assessore Carota -. Il Comune di Pescara ha scelto di inserire e di coinvolgere nella rete le Associazioni, le librerie, la Fondazione delle Genti d’Abruzzo, le scuole e la Biblioteca d’Annunzio. Abbiamo voluto realizzare un programma unitario con attività spalmate su tutta la città in location eterogenee. Tanti gli eventi innovativi, come quello del 19 maggio all’Aurum in cui avremo il connubio tra musica e lettura, ovvero musica e compositori inglesi e letture di scrittori inglesi. Il ringraziamento va alla decina di Associazioni aderenti alla Rete, che conta 90 soggetti, che hanno organizzato eventi all’interno del cartellone. Il Calendario sarà visibile sulla App ViviPescara che resta in continuo aggiornamento, ovvero anche altre Associazioni potranno inserire i propri eventi”.

PROGRAMMA

Il primo appuntamento che domani, martedì 23 aprile, Giornata Mondiale del Libro, inaugurerà la rassegna si svolgerà nel Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara che ha organizzato la mostra “Favoloso Calvino”, visitabile fino al 31 maggio, presso il Liceo e anche presso la Biblioteca Provinciale ‘G. D’Annunzio’ e il Museo delle Genti d’Abruzzo. “Ricordo che si tratta di una mostra che è stata in esposizione alle Scuderie del Quirinale – ha sottolineato l’assessore Carota – per celebrare il centenario della nascita di Calvino”.

COSTA EDIZIONI ha organizzato incontri letterari ogni venerdì del mese di maggio dalle 17 nel locale ‘Seducere’ in via Tibullo 32 a Pescara;

CENTRO STUDI DANNUNZIANI svolgerà presentazioni di libri sulla figura e l’opera del Poeta organizzati su piattaforma digitale;

L’Associazione TEATRANTI D’ABRUZZO ha promosso l’evento “Parola ai Libri: letture e conversazioni”, quattro incontri con poeti e scrittori che leggeranno e dialogheranno con il pubblico presente. Di seguito gli appuntamenti: 9 maggio alle 17 al Club Letterario – Casa Ciampoli – Strada prov. San Silvestro 97; 17 maggio alle 17 nella Sala Tosti dell’Aurum; 23 maggio alle 17 al Club Letterario – Casa Ciampoli – Strada prov. San Silvestro 97; 30 maggio alle 17 nel Giardino Tommolini a Pescara

I BORGHI DELLA RIVIERA DANNUNZIANA ha organizzato la rassegna ‘Rileggere i classici”’ – cinque scrittori, per i cinque giovedì del mese, faranno la narrazione di un classico della letteratura mondiale. Il 2, 9, 16, 23, 30 maggio alle 18 nella sede de I Borghi della Riviera Dannunziana in via Chiarini n. 52 a Pescara; ‘Notte di luna piena’ – il 23 maggio alle 20.30 recitazione di poesie di un poeta o una poetessa del ‘900 nel parco Falcone e Borsellino, osservando la luna piena.

LIBRERIA MONDADORI PESCARA – nove appuntamenti in via Milano 74: 2 maggio alle 18 Presentazione del libro “La donna che odiava i corsetti” di Eleonora D’Errico; 9 maggio alle 16.30 Lettura e laboratorio per bambini; 16 maggio alle 16.30 Lettura e laboratorio per bambini; 17 maggio Incontro Bookclub Young Adult per discutere insieme del libro del mese; 23 maggio alle 16.30 Lettura e laboratorio per bambini; 24 maggio Incontro Bookclub Adult per discutere insieme del libro del mese; 25 maggio alle 18 Presentazione del libro “Conosci te stesso” di Daniele Coluzzi; 30 maggio alle 16.30 Lettura e laboratorio per bambini; 31 maggio alle 18 Presentazione di “Il nostro grande niente” di Emanuele Aldrovandi;

LIBRERIA UBIK PESCARA – sei appuntamenti in libreria in via Firenze 209 dalle 17: 15 e 22 maggio “Un’ora con la libraia. Per bambini grandi e piccini”; 18 maggio Francois Morlupi presenta il suo ultimo libro; 25 e 26 maggio “Laboratorio di illustrazione” a cura di Alice Barberini; 29 maggio incontro con Francesca Archinto, Direttrice editoriale Babalibri.

LIBRERIA MORONI PESCARA – aspic counseling e cultura in collaborazione con associazione movimentazioni – laboratori esperienziali con il coinvolgimento attivo dei partecipanti, attingendo a testi narrativi e poetici. Gli incontri, organizzati da Aspic counseling e cultura in collaborazione con associazione Movimentazioni, avranno la durata di 90 minuti e sono destinati a massimo 50 partecipanti. Si svolgeranno nella Libreria Primo Moroni in via dei Peligni nei giorni 22 e 29 maggio dalle 19 alle 20.30;

CONCERTO CON ATTORE E ORCHESTRA D’ARCHI “NOTE VERSO L’ESTATE” previsto il 19 maggio 2024 con l’orchestra Giovane Ensemble D’Abruzzo (GEA).

ASSOCIAZIONE SMARTLAB EUROPE – Maratona di lettura “I libri del cuore” 4a edizione. L’Iniziativa si svolge il giorno 11 maggio dalle ore 15.30 alle 20.00 presso l’Auditorium Cerulli

FONDAZIONE GENTI D’ABRUZZO – Cinque appuntamenti per appassionati di storia, letteratura e cultura. Un’occasione unica per conoscere la Biblioteca del Museo delle Genti d’Abruzzo e vivere un viaggio affascinante attraverso libri antichi. Di seguito gli appuntamenti: mercoledì 15 e 22 maggio ore 16 e ore 17 – Libri antichi ma non solo: la Biblioteca del Museo delle Genti d’Abruzzo e i suoi tesori. Alla scoperta di una Biblioteca dedicata interamente all’Abruzzo. Dai 14 anni in su – ingresso gratuito; prenotazione obbligatoria. Biblioteca Fondazione Genti d’Abruzzo, piazza Garibaldi 41/2. Sabato 11 maggio ore 17.30 – Entra e odora: i Cascella uomini d’arte. Visita tematica con letture di scritti dall’archivio della famiglia Cascella. Durata circa 1h e 30 – ingresso 10 €. Museo civico “Basilio Cascella”, viale Guglielmo Marconi 45. Domenica 19 maggio ore 18 – Ori, pastori, superstizioni: l’Abruzzo dannunziano. Visita tematica per adulti con letture del repertorio dannunziano. Durata circa 2h – ingresso 10 €. Museo delle Genti d’Abruzzo, via delle Caserme 24. Sabato 25 maggio ore 17.30 – I valorosi guerrieri sannitici. Visita tematica con letture di brani di un romanzo per ragazzi sui popoli italici. Durata circa 1h – ingresso 10 €. Museo delle Genti d’Abruzzo, via delle Caserme 24.