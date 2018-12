Presepe Vivente, due giuliesi nel ruolo di Maria e Giuseppe

Francesca Persiani e Marco Mariani saranno Maria e Giuseppe nella scena della natività. Durante la riunione dei figuranti scelti anche i piccoli Gesù nella XXIII edizione

GIULILANOVA – Ieri pomeriggio, alle ore 18, nella cripta del Duomo di San Flaviano, si è tenuta la riunione dei figuranti che prenderanno parte alla XXIII edizione del Presepe Vivente, in scena il 26 dicembre per le vie del Centro Storico di Giulianova. Nel corso dell’incontro, a cui hanno preso parte i membri dell’associazione “Unica Stella” ed i tantissimi figuranti, sono stati scelti i nomi dei due giovani che indosseranno le vesti di Maria e Giuseppe, nella scena della natività che, come ogni anno, verrà ospitata nella cripta del Duomo ed avrà una connotazione “rinascimentale” per omaggiare gli Acquaviva, fondatori della città.

Ad interpretare Maria sarà la giuliese Francesca Persiani (nella foto), 18 anni nata a Sant’Omero il 18 luglio 2000 e residente a Giulianova. Studentessa, modella, promoter e hostess per eventi. Obiettivi principali modella, attrice e viaggiatrice del mondo. Il ruolo di Giuseppe è stato affidato a Marco Mariani, 34 anni, nato a Giulianova l’8 aprile 1984 e residente a Tortoreto. Laureato in Economia Informatica, è attualmente impiegato nella sede centrale della catena di negozi “Globo” come contabile. Ama leggere, praticare sport ed ha frequentato corsi di teatro. Scelti anche i nomi dei piccoli Gesù, tre maschi ed una femmina.

Si tratta di Edoardo Franchi, figlio di Luca Franchi e Barbara Romani, nato a Chieti il 30-10-2018; Martina Ridolfi, figlia di Attilio Ridolfi e Fabiana Ruggieri, nata a Sant’Omero il 29/10/2018; Lorenzo Di Massimantonio, figlio di Flaviano Di Massimantonio ed Antonella Pecorale, nato a Sant’Omero il 04/09/2018; Mario Raschiatore, figlio di Luca Raschiatore ed Alessia Innamorati, nato a Pescara il 30/11/2018. Scelti anche i nomi dei responsabili delle 11 scene del presepe:

1) Alfa e Omega (Corso Garibaldi): Pino Cauti; 2) Abramo e Sara (Corso Garibaldi): Fabrizio Persiani; 3) Il sogno di Giacobbe (Corso Garibaldi): Marco Di Remigio; 4) Gli innamorati del Cantico dei Cantici (Corso Garibaldi): Paola Sorgi e Giuliano Valle; 5) Il giardino della felicità (Corso Garibaldi): Carlo Chieppa e Antonietta Di Martino; 6) Elia e il carro di fuoco (piazza Caduti del 29 febbraio 1944): Daniel Di Giovannantonio; 7) Zaccaria ed Elisabetta (cortile Istituto Castorani): Vittorio Fioretti; 8) L’annuncio a Maria (via San Pietro): Nicoletta Braca e José Maiorani; 9) Il dubbio di Giuseppe (via della Rocca): Sergio Di Ferdinando; 10) L’annuncio ai pastori (piazza Dante): Loriana Cicioni; 11) La Gerusalemme celeste (cripta Duomo di San Flaviano): Giovanni Romani.