Presentazione del progetto “Marziani on the beach” a Pescara

PESCARA – Sarà presentato lunedì 28 giugno, nel corso di una conferenza stampa fissata per le ore 11:00 presso la sala giunta di Palazzo di Città, il progetto “Marziani on the beach – la letteratura come non l’avere mai incontrata”, iniziativa promossa dal centro studi Officine Letterarie e sostenuta dall’amministrazione comunale di Pescara.

La manifestazione si articolerà in una serie di “Laboratori per giovani narratori” fissati in calendario per la giornata del 30 giugno e, a seguire, per il 7-14-21-28 luglio e, infine, il 4 agosto, sempre a partire dalle ore 18. La particolarità del progetto sta anche nel fatto che gli incontri si svolgeranno a due passi dal mare, negli spazi dello stabilimento balneare l’Aretusa, sul lungomare Sud. Alla conferenza stampa interverranno il consigliere comunale Adamo Scurti e il sindaco Carlo Masci.