Presentazione festeggiamenti per Sant’Andrea Apostolo a Pescara

PESCARA – Dopo un anno di interruzione a causa della pandemia, tornano i tradizionali festeggiamenti in onore di Sant’Andrea Apostolo, protettore della marineria pescarese. Il programma delle celebrazioni religiose, e degli eventi a latere, in calendario per i prossimi 24, 25 e 26 luglio, sarà presentato domani 5 luglio 2021, alle ore 11, nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la sala giunta “San Cetteo” di palazzo di Città.

All’incontro con i giornalisti saranno presenti Padre Carlo Mattei, parroco di Sant’Andrea Apostolo, il sindaco Carlo Masci, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, l’assessore comunale al Turismo, Alfredo Cremonese, e i rappresentanti del Comitato festa presieduto da Riccardo Padovano, vale a dire Massimo Camplone, Elio Maione e Massimo Di Francesco.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre comunicato il nominativo del motopeschereccio che ospiterà la statua del Santo durante la processione in mare di domenica 25 luglio. Quest’anno assumeranno una particolare importanza anche i fuochi d’artificio: lo spettacolo pirotecnico del 26 luglio si annuncia particolarmente ricco.

