Pratola Peligna, sabato la presentazione di Arrestiamo la malattia

Un libro quasi interamente fotografico, in cui sono raccolte testimonianze di donne che hanno vinto o ancora combattono

PRATOLA PELIGNA (AQ) – Dal giorno della sua costituzione ad oggi tanti sono stati gli obiettivi raggiunti da ♯PinkPratola, e tanti altri ce ne saranno da raggiungere, in favore di tutte le donne che ogni giorno combattono la lotta al tumore del seno.

Oggi è nato “ARRESTIAMO LA MALATTIA”, un libro quasi interamente fotografico, in cui sono anche raccolte alcune testimonianze di donne che hanno vinto la loro battaglia e di donne che ancora combattono.

Le fotografie del libro sono state appositamente realizzate da Angelo D’Aloisio, mentre le testimonianze sono state raccolte e trascritte da Germano Chiaverini e Nunziatina Santilli.

La presentazione avrà luogo sabato 14 dicembre 2019 alle ore 17.00 in Pratola Peligna, presso Palazzo Santoro-Colella, in via IV Novembre.

Durante la presentazione, alla presenza di tutti i protagonisti del progetto, verrà raccontato come e, soprattutto, perché è nato il progetto stesso.

Parte del ricavato dalla vendita del libro sarà devoluto in favore di un obiettivo di ♯PinkPratola “quasi” raggiunto: l’acquisto di una DigniCap, un “casco” refrigerante per preservare i capelli delle donne sottoposte a chemioterapia, in favore dell’Ospedale “SS. Annunziata” di Sulmona.