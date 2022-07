Presentazione della 1a Card turistica “dai Trabocchi alla Maiella” 2022

Martedì 5 luglio, alle 18.30 presso il Trabocco Punta Tufano si svolgerà la presentazione della card e di tutti i nuovi servizi

ROCCA SAN GIOVANNI – É in programma per martedì 5 luglio 2022, alle 18.30 presso il trabocco Punta Tufano in località Vallevò a Rocca San Giovanni, la presentazione della 1a Card turistica “dai Trabocchi alla Maiella” nell’edizione 2022, rinnovata e ampliata di nuovi servizi e che da quest’anno si estende all’intero territorio della Costa dei Trabocchi fino al Parco Maiella.

La card è giunta alla dodicesima edizione ed il progetto è stato realizzato dalla Rete di DMC “dai Trabocchi alla Maiella” nata grazie alla collaborazione delle DMC “Terre del Sangro Aventino” e “Costiera dei Trabocchi”, che hanno unito le loro forze per offrire ai turisti la possibilità di conoscere il meglio che la nostra terra può offrire.

Alla presentazione saranno presenti l’assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Daniele D’Amario, il direttore del dipartimento Sviluppo economico e turismo della Regione Abruzzo, Germano De Sanctis, i sindaci del territorio e il consiglio di amministrazione e il comitato delle Dmc e il Parco della Maiella.