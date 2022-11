Presentato il Progetto La Città Magazine Obiettivo Scuola a Teramo

Uno sguardo nuovo sul rapporto tra Editoria e Scuola. Duranta la presentazione sono stati premiati venti alunni che hanno partecipato al Progetto

TERAMO – Lunedì 14 Novembre si è svolta presso la Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo in via Comi n.11 alle ore 9:30 la presentazione del Progetto La Città Magazine Obiettivo Scuola “Il valore dell’informazione tra i banchi di scuola”. La sala è stata affollata dalla numerosa e partecipata presenza delle classi della scuola primaria di secondo grado del l’Istituto Comprensivo Savini San Giuseppe San Giorgio di Teramo, da alcune classi dell’I.C. “D’Alessandro” e dell’I.C “Zippilli”.

La giornata ha dato interessanti spunti per un rapporto partecipativo del mondo dell’editoria nei confronti delle esigenze del mondo scolastico ed in particolare dei ragazzi e delle ragazze a cui si vuole dare ascolto e la possibilità di poter avere gli strumenti per far sentire la loro voce, i propri pensieri, i loro punti di vista. Sono state così poste le basi per programmare l’avvio di un nuovo progetto e la strutturazione dell’idea di un format “junior” che accolga l’entusiasmo dei giovani autori.

Molto importanti e di grande incoraggiamento alla prosecuzione delle attività presentate gli interventi da parte di Mons. Lorenzo Leuzzi Vescovo della Diocesi di Teramo – Atri, dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Teramo Andrea Core e del Sindaco della Città di Teramo Gianguido D’Alberto.

Gli interventi della Dirigente Scolastica Dott.ssa Adriana Sigismondi e dell’Editore Dott Giampiero Ledda hanno sottolineato l’importanza di creare spazi in cui i giovani siano protagonisti potendo esprimersi e confrontarsi.

Il collegamento video da Kiev di Mykola Kuleba, con il Commissario del Presidente dell’Ucraina per i diritti dei bambini (2014-2021) e CEO di “Save Ukraine”, seppur resosi difficile dalla precarietà della connessione internet attualmente disponibile nella capitale ha visto però l’invio un messaggio di saluto e ringraziamento letto durante la presentazione.

L’evento ha visto inoltre la premiazione di 20 tra ragazzi e ragazze che hanno partecipato alla realizzazione del Progetto. Ai ragazzi, premiati dal Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, dalla Dirigente Scolastica Adriana Sigismondi e dall’Ing. Davide Lisciani sono stati consegnati l’Attestato del Premio “Giuseppe Lisciani”, l’Attestato e la tessera di Giovani Autori, l’abbonamento per un anno a La Città Magazine e un gioco scientifico della Lisciani Giochi.

A conclusione dell’evento l’Editore Giampiero Ledda ha consegnato due copie dell’opera realizzata appositamente dall’Artista abruzzese Lucio Monaco utilizzando i disegni degli alunni. La prima è stata consegnata alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Adriana Sigismondi e la seconda a Davide Lisciani.

L’evento si è concluso con l’obiettivo di mettersi ancora al lavoro insieme per dar vita al nuovo Progetto.