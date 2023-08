Presentato a L’Aquila il Festival della cultura pop “Sulle Tracce del Drago”

Il Festival si svolgerà nei giorni 1-2-3 settembre 2023 tra il Palazzo dell’Emiciclo e la Villa Comunale all’Aquila

L’AQUILA – Prende il via anche quest’anno il Festival della cultura pop “Sulle Tracce del Drago”, presentato venerdì 25 agosto nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni e ormai giunto alla quattordicesima edizione, si svolgerà nei giorni 1-2-3 settembre 2023 tra il Palazzo dell’Emiciclo e la Villa Comunale all’Aquila.

La presenza delle istituzioni ha messo in risalto l’importanza dell’evento sul piano sociale e culturale, il vicesindaco dell’Aquila, Raffaele Daniele, ha infatti ricordato quanto gli eventi come Sulle tracce del Drago siano fondamentali per mantenere viva la città attraverso l’energia dei suoi giovani. Il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Santangelo, ha rimarcato l’originalità dell’evento nel panorama aquilano che ogni anno si rinnova alimentato dall’energia di giovani appassionati, mentre l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini, ha sottolineato quanto Sulle tracce del Drago sia diventato un polo di aggregazione che unisce diverse generazioni.

Virginia Como (vicepresidente dell’Associazione L’Aquila che Rinasce e coordinatore generale dell’evento), Stefano Cappetti (direttore artistico) e Sofia Alfonsetti (referente dell’area Cosplay e della comunicazione social) hanno presentato l’edizione 2023. Tra mostre, conferenze, laboratori, musica, fumetti, cosplay e gonfiabili per bambini e giochi di ruolo, l’elemento del fantastico si fonde con i diversi profili dei protagonisti che animeranno l’iniziativa.

In occasione del 50esimo anniversario dalla morte di J.J. Tolkien, Sulle tracce del Drago dedicherà inoltre particolare attenzione al grande scrittore del Fantasy con incontri a tema e una mostra.

La fantasia dei Cosplayer porterà allegria e colore alla kermesse, ci saranno i personaggi più amati dal pubblico come la campionessa di Cosplay Domadraghi che condividerà le sue competenze in un Workshop dedicato ai cosplayers. Non mancherà poi la tradizionale Gara Cosplay con fantastici premi in palio per tutti gli appassionati che vorranno partecipare.

Luca Di Giacomantonio, alias Lucadeejay, ha presentato la rassegna sul Fumetto, una novità dell’edizione 2023, che avrà un programma ricco di ospiti e contenuti interessanti. Saranno infatti presenti fumettisti del calibro di Massimo Dall’Oglio che ha disegnato il Manifesto della XIV edizione, e molti altri per animare l’Area dedicata al Fumetto con i racconti di chi narra storie attraverso i disegni.

E come variegata è l’offerta degli argomenti trattati nella manifestazione, così anche le proposte dello spettacolo vantano nomi importanti come gli Eiffel 65, Giorgio Vanni, Dj Osso, Gax Win e Dj Baglioni per citarne alcuni. Il musicologo Luca Bragalini, in una conferenza, ci guiderà poi in un viaggio sulle note del Jazz attraverso il mondo dei Cartoon.

Sulle tracce del Drago avrà, inoltre, un’ampia area gioco per divertirsi insieme agli altri con sfide e rivincite. A questo proposito, tornerà anche l’avvincente torneo Torneo Dungeons & Dragons promosso da Playdice.

L’evento sarà inoltre on air grazie a Multivers Radio, la realtà radiofonica creata da Giulio Bulzomì e Paolo Orsini che racconterà giorno per giorno Sulle tracce del drago attraverso le interviste agli ospiti.

Un grande evento catalizzatore, quindi, che spazia dagli eventi culturali all’intrattenimento, si apre a nuove tendenze e si plasma di anno in anno per accogliere un pubblico, sempre più numeroso, di appassionati e curiosi di tutte le età.

La manifestazione nata da un’idea di Salvatore Santangelo è organizzata e promossa dall’associazione L’Aquila che Rinasce, sostenuta dall’amministrazione comunale, dalla Regione Abruzzo, dalla Fondazione Carispaq e da sponsor privati che da anni non fanno mancare il loro generoso contributo.