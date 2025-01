Presentato a Chieti il convegno “Futuri possibili”

CHIETI – Si svolgerà martedì 28 gennaio dalle 9 alle 13 al Teatro Marrucino il convegno “Futuri possibili”. Si tratta dell’evento conclusivo del progetto Abruzzo Giovani, che unisce Comune, Regione, Confartigianato Chieti-L’Aquila, associazione Erga Omnes e Informagiovani. Stamane la conferenza con l’assessore alle Politiche giovanili Manuel Pantalone, Daniele Giangiulli per Confartigianato, Betta Fusilli dell’Informagiovani di Chieti

“Come assessorato alle politiche giovanili arriviamo con soddisfazione e con un convegno importante alla conclusione di un progetto per cui ringrazio tutti i partner che lo hanno accompagnato e fatto crescere in modo unico – così l’assessore alle Politiche giovanili Manuel Pantalone – . In cifre: in questi mesi abbiamo coinvolto 400 studenti delle classi superiori terze e quinte, con l’obiettivo di supportarli nell’orientamento e della scelta post diploma. Le attività svolte sull’Informagiovani si sono concentrate su laboratori di orientamento che hanno coinvolto 240 alunni e dato strumenti utili per fare il punto su competenze e aspirazioni per focalizzare le loro scelte di vita e professionali. Con Teate on air abbiamo avviato un laboratorio che si è svolto a scuola, con partecipazione ampia della nostra web radio, che ormai ha raggiunto un elevatissimo livello di ascolto e coinvolgimento della popolazione giovanile. Ulteriore valore aggiunto è stato quello che Confartigianato ha prodotto per sostenere il progetto sia nei laboratori, sia nella costruzione della giornata conclusiva di martedì con il coinvolgimento di Valentina Boschetto, manager che è persona illuminante per i giovani anche come futurologa, esperta di new economy e potrà essere fonte di ispirazione in una giornata importate per la formazione e per l’autodeterminazione dei nostri ragazzi”.

“Per le attività svolte con l’ITC Luigi di Savoia abbiamo attivato una metodologia di lavoro nuova, cioè con le singole classi e organizzato laboratori di orientamento e relativo alle competenze, sia per le terze e sia per le quinte classi – ricorda Betta Fusilli, dell’Informagiovani di Chieti – . Per le terze classi abbiamo operato nell’aula magna dell’istituto di Savoia, per le quinte, applicando una nuova sperimentazione, cioè i laboratori sono stati svolti negli spazi dell’Informagiovani e per la prima volta con le singole classi. Al centro degli incontri il bilancio delle competenze, un percorso di orientamento sul futuro della vita professionale, e la valorizzazione delle esperienze scolastiche e delle proprie capacità per capire dove trasferire le proprie competenze. Insomma un viaggio introspettivo rispetto alla propria definizione dell’IO e alle capacità e modalità di relazione col mondo esterno, scolastico, tempo libero e lavorativo per fare emergere tutte le capacità relazionali dei ragazzi, con il motto socratico “Conosci te stesso”.

Nei laboratori hanno dato il proprio contributo: Confartigianato come offerta formativa post diploma gratuita, per garantire pari opportunità di tutti i ragazzi per avere un percorso gratuito di specializzazione; il Savoia, che è un eccellenza nazionale con sezioni che guardano al futuro e dove abbiamo trovato una popolazione studentesca attenta e consapevole e una partecipazione degli insegnanti competente, di qualità e capace di ascoltare e dialogare; con Teate on air che è venuta a presentare le attività della radio nello spazio Informagiovani e ha elaborato un progetto che si è svolto a scuola, dove i ragazzi intervistavano compagni, i professori e personale molto partecipato e dove la web radio ha funzionato ed è rimasta”.

“Si prepara un evento che chiude il progetto, ma siamo certi che aprirà ottime possibilità per i ragazzi e il loro futuro – conclude Daniele Giangiulli, a capo di Confartigianato Chieti-L’Aquila – . I ragazzi hanno profili molto richiesti dal mercato del lavoro attualmente. Nel 2023 c’era bisogno di 700.000 esperti di tecnologia e del digitale, il 50 per cento di cui di difficile reperimento nel mondo del lavoro. I ragazzi oggi hanno tante opportunità di potersi formare con università, ITS, corsi di specializzazioni di vario genere, opportunità europee e poter lavorare, rispondendo alle richieste del mercato. La giornata di martedì vedrà come protagonista Valentina Boschetto Doorly, futurologa e manager, che guiderà un intervento dinamico sui temi più rilevanti per il futuro dei giovani coinvolgendoli sul palco, tra cui il passaggio scuola-lavoro, l’apprendimento continuo e la resilienza. È un’esperta che ha individuato cinque mega trend su cui progettare sviluppo e futuro: le piramidi rovesciate con il ritorno alla terra, i cambiamenti e crisi climatiche, la rivoluzione tecnologica, la globalizzazione e deglobalizzazione. Di questo si parlerà nel confronto a cui per Confartigianato interverrà il presidente regionale dei giovani imprenditori Matteo Pantalone”.