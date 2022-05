Alla presentazione hanno preso parte gli autori e gli amministratori dei Comuni coinvolti nel progetto editoriale

ROMA – Sono stati presentati giovedì 26 maggio, presso il Senato della Repubblica, il video curato da Paolo de Siena e lo speciale “Marsica fiabesca tra Castelli e Torri”, a firma di Ugo D’Elia, pubblicato sulla rivista Tesori D’Abruzzo (n.63).

Alla presentazione hanno preso parte e sono intervenuti, oltre al Senatore Nazario Pagano, all’editore Paolo de Siena e all’autore Ugo D’Elia, gli amministratori dei Comuni coinvolti nel progetto editoriale: Sara Cicchinelli (Sindaco di Civita D’Antino); Giuseppe Buccella (Sindaco di Ortona dei Marsi); Antonio Paraninfi (Sindaco di Oricola); Roberto De Benedictis (Assessore alla cultura del Comune di Ortucchio); Giacinto Sciò (Sindaco di Pereto); Mirko Zauri (Sindaco di Pescina); Nicola De Simone (Sindaco di Scurcola Marsicana); Marta Coruzzi (Assessore al turismo del Comune di Trasacco); Patrizia Gallese (Assessore al Turismo del Comune di Avezzano); Antonella De Santis (Assessore alla cultura del Comune di Celano).

Molto significativa è la dichiarazione dell’editore de Siena: “Un grande ringraziamento va prima di tutto ai sindaci che hanno aderito all’iniziativa, valorizzando il territorio della Marsica e i tesori architettonici che insistono nei loro comuni. Un “grazie” sincero va anche al Senatore Nazario Pagano per l’ospitalità che ci ha riservato e all’autore Ugo D’Elia che ha saputo raccontare in maniera magistrale la Marsica fiabesca. A breve si realizzerà un altro grande evento in questo vasto e splendido luogo, che coinvolgerà tutti i Comuni marsicani”.

La presentazione è stata moderata dalla scrittrice Roberta Di Pascasio.