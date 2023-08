Presentate in Brasile le raccolte di tre poeti abruzzesi

Le poesie di Leandro Di Donato, Valeria Di Felice e Laura Margherita Di Marco hanno come filo conduttore la figura della donna

VARGINHA (BRASILE) – Ieri, 13 agosto, in Brasile, a Varginha, sono state presentate le raccolte dei poeti abruzzesi Leandro Di Donato, Valeria Di Felice e Laura Margherita Di Marco, nell’ambito di un Sarau artistico-culturale organizzato da Libia Tavares del progetto “O Mundo Possivel” e Dimir Viana.

La scelta delle liriche è stata fatta seguendo il filo conduttore della figura della donna nelle sue mille sfaccettature, nelle relazioni come nelle questioni di denuncia sociale, e ha coinvolto numerose persone, attente e curiose di conoscere nuovi autori italiani.

La lettura è stata affidata alla stessa Laura Margherira Di Marco e a Libia Tavares, in italiano e in brasiliano.

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare il progetto “Plurimundi- primeiros passos”, una iniziativa internazionale a cura di Dimir Viana e della Compagnia dei Merli Bianchi e che ha visto la collaborazione di artisti e istituzioni educative latinoamericane.

Obiettivo è promuovere spettacoli teatrali sulla condizione della donna contemporanea come lo spettacolo “Rosetta Malaspina ovvero da un punto dell’eternità” di Laura Margherita Di Marco, che sta riscontrando molto interesse nei teatri brasiliani, promuovere laboratori di Teatro dell’Oppresso e la produzione del nuovo spettacolo sulle donne della Resistenza italiana: “Chiamateci partigiane” con la regia di Dimir Viana che debutterà in autunno in Italia.

Hanno aderito al progetto diverse associazioni in Italia tra cui Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, l’Istituto Internazionale del Teatro del Mediterraneo, Se non ora quando?, Proteo sapere fare (Teramo), l’associazione contro la violenza sulle donne e minori Dafne Onlus.