Prenotazione vaccino a Giulianova per il 27 febbraio: ecco come fare

GIULIANOVA – Il centro vaccinale “I Pioppi” sarà attivo, dalle 9 alle 14 , anche il 27 Febbraio, ultima domenica del mese. Aperta la piattaforma per le prenotazioni. Sarà di nuovo attivo, domenica 27 Febbraio, dalle 9 alle 14, il centro vaccinale “I Pioppi” nel quartiere Annunziata. E’ dunque aperta la piattaforma per prenotare una dose di vaccino anti Covid 19. Come sempre, oltre alla tessera sanitaria e ad un documento di riconoscimento, è necessario presentare il modulo compilato per il consenso alla vaccinazione.

Link utile: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ .