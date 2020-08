Premio Sulmona: approvato il bilancio, si lavora alla nuova edizione

SULMONA – Giovedì 20 agosto 2020 l’Assemblea dei Soci del Circolo d’Arte e Cultura “Il Quadrivio” di Sulmona ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2019 e previsionale 2020. L’assemblea si è svolta con una massiccia partecipazione e in clima di grande serenità e compattezza in quanto nel corso dell’anno sociale il Circolo ha salutato solo nuovi ingressi, senza registrare alcuna defezione.

Un sentito pensiero è stato dedicato a Gaetano Pallozzi, in quanto si è trattato della prima assemblea svolta dopo la sua dipartita. Il Presidente del Circolo di Arte e Cultura Il Quadrivio, Raffaele Giannantonio, ha illustrato le linee guida della prossima edizione del Premio di arte contemporanea che si terrà in autunno. A tal proposito è stata espressa grande soddisfazione per il numero di adesioni da parte di artisti nazionali ed esteri, che ha frantumato ogni record precedente, a riprova dell’importanza del Premio Sulmona per se stesso, per la città e per la cultura italiana.