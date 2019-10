Premio Programma Qualità 2019 al Villaggio Don Antonio di Giulianova

A ricevere l’ambito riconoscimento due colonne portanti del Don Antonio, Italo Laudadio, responsabile della reception e Giuseppe Indorato, capo villaggio

GIULIANOVA – Prestigioso riconoscimento per il Villaggio Don Antonio di Giulianova che, alla Fiera Italiana del Turismo che si è svolta a Rimini ha ricevuto il premio Programma Qualità 2019 istituito dal Tour Operator Hello Vacanze.

Grazie alle positive recensioni dei turisti, registrate nell’ultima stagione estiva, il campeggio ha conquistato il primo posto per tre livelli di qualità: Cortesia del personale con il punteggio 9.7; Rapporto qualità/prezzo con il punteggio 9.3; Soddisfazione con il punteggio di 10. Secondo posto, con punteggio 9.6, per la pulizia dell’alloggio.

A ricevere l’ambito riconoscimento due colonne portanti del Don Antonio, Italo Laudadio, responsabile della reception e Giuseppe Indorato, capo villaggio.

La cultura aziendale del Don Antonio è da sempre orientata al miglioramento continuo”, dicono i fratelli Delli Compagni, titolari della struttura, “investiamo moltissimo nella formazione di tutto il personale che lavora in team per la soddisfazione dei clienti. Gentilezza e cortesia sono il nostro biglietto da visita, per rendere la vacanza un’esperienza di pieno relax in un ambiente familiare dove ogni dettaglio è curato nei minimi particolari”.