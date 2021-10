Premio imprese per innovazione di Confindustria: chi può fare domanda

Il premio è aperto a tutte le imprese produttrici di beni e servizi con sede operativa in Italia: domande da presentare entro il 3 novembre

L’AQUILA – Al via la XII edizione del Premio Imprese x Innovazione (IxI) promosso da Confindustria con l’obiettivo di assegnare un riconoscimento ufficiale alle aziende che vogliono rafforzare le proprie capacità concorrenziali, facendo leva sul livello di innovazione raggiunto, non solo produttivo, ma che valorizzi organizzazione e cultura d’impresa.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai e Audi, con il contributo di Prima Sole Components e Warrant Hub e con il supporto tecnico dell’Associazione Premio Qualità Italia – APQI. Il Premio si distingue per essere, in Europa, il primo sull’Innovazione che ha adottato i parametri dell’European Foundation for Quality Management (EFQM), un modello di eccellenza collaudato e riconosciuto in ambito internazionale.

“Il premio”, spiega Alberto Gasbarrini, vice presidente Confindustria L’Aquila Abruzzo interno e coordinatore del gruppo di lavoro sull’innovazione, “si avvale della preziosa collaborazione di esperti nel campo della ricerca, dell’innovazione e della finanza. L’esperienza di questi anni ha evidenziato come le imprese che hanno fatto tesoro delle indicazioni emerse dai risultati di questo percorso sono, poi, davvero cresciute, a dimostrazione concreta che gli investimenti in ricerca e sviluppo sono remunerativi nel medio termine e capaci di generare un processo virtuoso di consolidamento dei risultati raggiunti e di progettazione degli scenari futuri. Lo conferma il fatto che il Premio richiama molte nuove imprese, ma anche molte aziende che partecipano alle edizioni successive per valutare il loro livello di crescita rispetto agli anni precedenti”.

Il premio è aperto a tutte le imprese produttrici di beni e servizi con sede operativa in Italia, suddivise in quattro categorie distinte: aziende con più di 1.550 dipendenti, aziende fino a 50 dipendenti, con un numero di lavoratori compreso tra 51 e 250 e aziende che hanno tra 251 e 1500 dipendenti.

Non potranno partecipare le imprese che, nelle ultime due edizioni, hanno vinto l’ Award tra i riconoscimenti previsti dal Premio IxI.

Il percorso prevede: la compilazione dell’apposito modulo di registrazione, di un questionario e dell’Application guidata disponibile sul portale e da inviare all’indirizzo di posta elettronica premioixi@confindustria.it. C’è anche la possibilità di compilare il Questionario impresa

4.0 per concorrere alla menzione speciale prevista. Le domande vanno inviate entro le 23.59 del 3 novembre 2021.

Il Premio Imprese x innovazione partecipa, per la categoria industria e servizi, anche al Premio nazionale per l’innovazione, che sarà assegnato anche alle prime 9 imprese vincitrici del Premio IxI (6 per la categoria piccole e medie imprese, 3 per la categoria grandi imprese).

Tutte le informazioni sul regolamento, le fasi, i riferimenti dell’iniziativa e la documentazione per partecipare, sono disponibili sul sito di Confindustria al seguente indirizzo: https://www.confindustria.it/Aree/PremioIXI2021.nsf/Home?readform