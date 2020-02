Premio Decontra 2019, domani la cerimonia all’Aeroporto d’Abruzzo

PESCARA – Sarà ospitata presso l’Aeroporto d’Abruzzo, la serata di premiazione della nona edizione del concorso fotografico Premio Decontra 2019, organizzato dall’Associazione Aspherya – Cultura & Dintorni, con il patrocinio del Comune di Pescara, quello di San Giovanni Teatino, Unione Italiana Fotoamatori e Domiad Network.

L’appuntamento, domenica 9 febbraio alle ore 18:00, presso la sala riunioni dell’Aeroporto, fa seguito alla kermesse fotografica ospitata nella cornice dallo scalo abruzzese lo scorso mese di novembre, nel corso della quale, sono state esposte le foto dei concorrenti del concorso a tema fisso “Sport e tempo libero” provenienti da tutta Italia e le foto di quattro autori abruzzesi, arricchite dalla presenza di numerosi ospiti che hanno animato e dato spunti per fotografare, ai concorrenti del concorso in estemporanea. Una giornata di festa, che sarà replicata per la fase conclusiva domenica prossima.

Durante la serata delle premiazioni, oltre alla consegna del catalogo e dei premi ai concorrenti del concorso a tema fisso ed a quelli del concorso in estemporanea, suddiviso in sezione adulti e sezione giovani, i partecipanti potranno assistere anche alla proiezione di alcuni audiovisivi, accompagnati dalla presenza di ospiti. L’ingresso è gratuito.