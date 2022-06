Terza edizione del Premio Danza Città dell’Aquila: ecco quando

Ideato e curato dalle ballerine professioniste Alice Cimoroni ed Eleonora Pacini, il Premio Città dell’Aquila si svolgerà dal 1 al 3 luglio

L’AQUILA – Inserito nel ricco calendario di appuntamenti di L’Aquila Città europea dello Sport e con il patrocinio del Comune dell’Aquila, il Premio Danza Città dell’Aquila apre le porte alla sua 3^ edizione, in programma il 1 e 2 luglio al Parco del Castello.

Ideato e curato dalle ballerine professioniste Alice Cimoroni ed Eleonora Pacini – insegnanti attive nella gestione del Performing Art Center L’Aquila – il Premio Danza Città dell’Aquila è una competizione aperta a tutte le categorie di ballerini: children, junior e senior, che a partire dai sei anni di età potranno cimentarsi nelle discipline della danza classica, neoclassica, contemporanea, modern e modern contemporary.

Il programma prenderà il via venerdì 1 luglio alle ore 10 nell’Auditorium del Parco, che ospiterà gli Stage formativi dei maestri di danza Alessandro Rende, Simone Nolasco, Sabatino D’Eustacchio, Federica Angelozzi, Francesco Porcelluzzi, Francesco Gammino e Giordano Orchi.

In serata – alle 21.30 – si accenderanno i riflettori sul Gran Gala di Danza, con compagnie emergenti e coreografi di fama internazionale uniti nella promozione della danza. Protagonisti d’eccellenza di una serata che apre il sipario alle nuove avanguardie della danza moderna e contemporanea, saranno tra gli altri i coreografi Daniele Baldi, Giordano Orchi e Francesco Gammino. Ospiti della serata, il presidente del comitato esecutivo di L’Aquila Città europea dello Sport, Francesco Bizzarri ed il direttore dell’ente sportivo OPES Abruzzo, Terenzio Rucci.

“Il Gran Gala di Danza è un appuntamento di assoluto rilievo – sottolinea il direttore artistico Alice Cimoroni – in quanto rappresenta la sintesi di un lavoro di squadra realizzato da un gruppo di giovani aquilani attivamente impegnati nell’elevare il ruolo della danza ad emblema di una società in costante mutamento”.

Numerosi premi e borse di studio, oltre al riconoscimento ufficiale del Premio Danza Città dell’Aquila, saranno conferiti sabato 2 luglio ai vincitori delle competizioni in programma per le singole categorie. Al mattino – dalle ore 10 – al via la seconda sessione di Stage formativi con i maestri di danza; nel pomeriggio – dalle 17 – il Parco del Castello farà da cornice alle competizioni di nuovi talenti che porteranno sul palco l’arte della danza.

“Siamo orgogliose del successo che il Premio Danza Città dell’Aquila sta riscuotendo, tanto da essere annoverato dal CONI nell’elenco degli eventi di preminente interesse nazionale e supportato dal Comitato regionale Abruzzo OPES”, è il commento delle ideatrici Eleonora Pacini ed Alice Cimoroni.

Ma la loro visione artistica va oltre il Premio Danza. Nella serata di giovedì 30 giugno si svolgerà infatti nel Parco del Castello a L’Aquila il saggio di fine anno accademico dei corsi di danza del PAQ Center, dal titolo “Metamorfosi”, con la direzione artistica di Cimoroni e Pacini. Ospite della serata, il ballerino Simone “Spillo” Milani coreografo di “Amici”.

Il weekend si concluderà domenica 3 luglio al Parco del Castello con l’Abruzzo Hip Hop Festival – ideato e curato da Alice Cimoroni – giunto quest’anno alla 12^ edizione. Il Festival si aprirà al mattino con un Workshop dedicato al Freestyle training ed un Laboratorio coreografico, seguito nel pomeriggio da una Coreo competition. “Gli amanti dell’Hip Hop troveranno nel Festival un’importante occasione d’incontro con insegnanti di fama internazionale, quali Daniela Cipollone, Picca, Daniele Baldi, James D. Florendo Kuza e Martina Toderi – sottolinea Alice Cimoroni. C’è grande fermento per il ritorno dell’Hip Hop Festival – conclude – dopo i due anni di assenza dovuti alla pandemia”.