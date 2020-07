Premio Calcio Femminile per Chiara Scioli, prime conferme per il Chieti

“Per me è stata una buona stagione, interrotta purtroppo prematuramente a causa della pandemia”. Mercato: vestiranno ancora la maglia neroverde Marija Vukcevic, Giada e Giulia Di Camillo

CHIETI – La giocatrice neroverde Chiara Scioli ha vinto il “Best Awards 2020 – Premio Speciale Calcio Femminile (C.R Abruzzo”. Una grande soddisfazione per l’attaccante che va a coronare un’ottima stagione vissuta sempre da protagonista: vero ed instancabile “motorino” del reparto avanzato dello scacchiere di Mister Lello Di Camillo, tanta generosità in campo, un gran numero di assist decisivi e cinque gol all’attivo per lei nella stagione appena conclusa.

Questo il commento di Chiara Scioli dopo aver ricevuto la notizia del premio a lei assegnato.

“Sono molto felice di ricevere questo premio così prestigioso: ringrazio gli organizzatori per avermelo assegnato e tutte le mie compagne di squadra. Per me è stata una buona stagione, interrotta purtroppo prematuramente a causa della pandemia senza la quale molto probabilmente avremmo potuto raggiungere il terzo posto in classifica ed io avrei potuto fare anche meglio a livello personale. Questo premio mi dà uno stimolo ancora maggiore ed un grande entusiasmo in vista della partenza della nuova stagione”.

La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì 16 luglio 2020 alle ore 21.00 presso Piazza della Rinascita a Francavilla al Mare.

CALCIOMERCATO, ECCO CHI RESTA IN NEROVERDE

Prime importanti conferme in vista della nuova stagione per il Chieti Calcio Femminile: vestiranno ancora la maglia neroverde Marija Vukcevic, Giada e Giulia Di Camillo. La loro grandissima esperienza sarà dunque di nuovo al servizio di mister Lello Di Camillo, anche lui confermatissimo al timone della squadra. Le tre giocatrici vengono da un’annata decisamente positiva. Marija Vukcevic è stata la miglior marcatrice neroverde in stagione con quindici reti. Giulia Di Camillo è rientrata dopo la maternità ed ha griffato il suo campionato con ben 12 gol e la solita inconfondibile grinta in ogni partita. Il capitano Giada Di Camillo ha saputo prendere per mano la squadra ergendosi ad assoluto pilastro della difesa, non disdegnando però di portarsi spesso in avanti (per lei ben sei gol realizzati).

Foto di Andrea Milazzo