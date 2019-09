Premio Benedetto Croce, a Teramo la serata conclusiva

Atri invece ospiterà una tavola rotonda dove parteciperanno importanti studiosi come Emanuele Felice, Paolo Macrì e Ernesto Galli Della Loggia

TERAMO – Una importante e significativa collaborazione in ambito culturale è stata avviata alcuni giorni fa, tra il Comune di Teramo, quello di Atri e il Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce. Nel corso di una riunione che si è svolta in municipio, sono stati sanciti i passaggi e stabilite le modalità che permetteranno alla prestigiosa manifestazione culturale di calendarizzare alcuni appuntamenti nel nostro territorio.

Alla riunione hanno partecipato, per il Comune di Teramo, il Sindaco Gianguido D’Alberto, il Vicesindaco Maria Cristina Marroni e l’assessore alla Cultura Luigi Ponziani; hanno partecitato poi, il vicesindaco di Atri Domenico Felicione; l’ass.re Cultura del Comune di Pescasseroli, Attilio Pistilli; il responsabile organizzativo del Premio, Pasquale D’Alberto; la dirigente del Liceo Classico Delfico, dott.ssa Loredana di Giampaolo; la prof.ssa dello stesso Liceo, Cutina; le docenti dell’Istituto Zoli di Atri, Monica Angelini e Daniela Brigida.

Il Premio dedicato a Benedetto Croce, grandissima personalità della filosofia, della politica e della cultura, nato a Pescasseroli nel 1866, fu istituito nel 2005 dal Comune di Pescasseroli. Il momento culminante della manifestazione è nella consegna dei premi agli autori di libri di narrativa, saggistica e giornalismo letterario. A ciò si aggiungono altri appuntamenti che fanno da corollario alla manifestazione e che si caratterizzano per il decentramento sul territorio regionale. Per la prossima edizione, in questa ottica, saranno interessate le città di Teramo e Atri.

Nella città degli Acquaviva si svolgerà una tavola rotonda cui parteciperanno importanti studiosi: Emanuele Felice, Paolo Macrì e Ernesto Galli Della Loggia. Teramo, invece, sarà la città dove si terrà la serata conclusiva, con la premiazione dei vincitori delle diverse sezioni e la partecipazione di primarie personalità del mondo della cultura, e della letteratura in particolare.

Cresciuto di prestigio negli anni, il Premio “Benedetto Croce” ha tributato riconoscimenti a scrittori di rilievo, favorendo incontri con esponenti nazionali e internazionali della cultura. Si avvale del patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del sostegno della Regione Abruzzo, della Provincia dell’Aquila e della Comunità Montana Alto Sangro Altopiano delle Cinquemiglia, con la fattiva collaborazione dell’Istituto Italiano di Studi Storici “Benedetto Croce” di Napoli, dell’ente autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, di Bifora Comunicazione ed altri. Inoltre, le iniziative del Premio sono possibili grazie a partnership con Centro Regionale Beni Culturali d’Abruzzo, Fondazione Mezzogiorno Europa, Ipa Adriatic ed altre istituzioni italiane.

L’assessore alla Cultura Luigi Ponziani manifesta l’apprezzamento per la nascente collaborazione: “Il premio ideato ed organizzato dal Comune di Pescasseroli, da alcuni anni si muove sul territorio regionale, coinvolgendo oltre alle istituzioni anche le scuole superiori. Una scelta ispirata al decentramento e coinvolgimento collettivo intorno ad un premio prestigioso, che si sposa con la nostra filosofia amministrativa. Contribuiremo con pieno coinvolgimento all’evento che si svolgerà nella nostra città, finalizzandolo non solo ad un appuntamento di natura episodica ma gettando le basi affinché la collaborazione diventi continuativa e ulteriormente proficua”.

Il Sindaco Gianguido D’Alberto esprime anche da parte sua, piena soddisfazione: “La caratura della manifestazione che ospiteremo è tale da porre al centro dell’attenzione, grazie ad essa, Teramo e la provincia. Voglio pertanto leggere la scelta operata dagli organizzatori, come un implicito riconoscimento delle potenzialità e dello spessore culturale del capoluogo e della stessa città di Atri. Ringrazio le istituzioni pubbliche, in primis il Comune di Pescasseroli, che hanno accolto la proposta degli organizzatori e assicuro che faremo di tutto per garantire il successo che il Premio Croce merita, in termini di immagine e di adeguata risposta culturale”.