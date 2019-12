Sulmona, Premio Ars, Arte Ricerca e Spettacolo: ecco i vincitori

La premiazione ufficiale avverrà il 29 Dicembre presso il Teatro Maria Caniglia ma già sono stati resi noti i nomi dei premiati



SULMONA (AQ)- La premiazione ufficiale avverrà Domenica 29 Dicembre alle ore 21 presso il Teatro Maria Caniglia di Sulmona (Aq) subito prima e subito dopo lo spettacolo Teatrale “Finché morte non ci sistemi” ma l’associazione ha già reso noto i nomi dei premiati. Premio alla memoria , sarà consegnato postumo alla regista Patrizia Solinas alla quale è dedicato lo spettacolo Teatrale che andrà in scena. Per la Musica andrà al compositore e musicista Patrizio Mari D’Artista, per i suoi successi a livello Nazionale e Internazionale. Per il teatro, sociale e sperimentazione, saranno rispettivamente premiate la Compagnia Teatrale Arianna di Marisa Zurlo e la Compagnia Teatrale Marfateatro di Daniella De Panfilis. Nella Danza il premio andrà alla Ballerina Ada Di Ianni mentre per le rappresentazioni storiche e artistiche il premio va alla Giostra cavalleresca di Sulmona e ai Borghi e Sestrieri. Nel Canto verrà premiato il Coro del Venerdi Santo mentre un exequo per il Polo Scientifico e Umanistico di Sulmona per l’impegno nel realizzare eventi a livello scolastico. Nel Campo della Scrittura infine il premio andrà all’Associazione Editori Abruzzesi per l’immenso lavoro di promozione.

ARS Arte Ricerca e Spettacolo è un Associazione che opera nel territorio Abruzzese e Italiano, con sedi a Pescara e L’Aquila e ha come focus nello statuto quello di valorizzare le Eccellenze. Inoltre intercetta fondi destinati alla cultura per poi andare a finanziare progetti di valore. Quest’anno è stato scelto lo spettacolo originale “Finché morte non ci sistemi” di Jacopo Lupi che andrà in scena Domenica 29 Dicembre alle 21 con biglietti in prevendita nel temporary store Anfass e a loro l’intero incasso in beneficenza.