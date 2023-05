PESCARA – “Grazie al Questore Liguori e alla Polizia di Stato di Pescara – sottolinea il Prefetto Di Vincenzo – per la professionalità che ha consentito di individuare con tempestività ed efficacia, il presunto autore della tentata rapina a mano armata messa in atto in un centro commerciale di Montesilvano. La capillare presenza sul territorio, le operazioni ad alto impatto unitamente ad una pressante attività di contrasto costituiscono le diverse fasi di una strategia complessiva finalizzata a rafforzare la percezione della sicurezza in una provincia in cui si registra negli ultimi anni un andamento in calo della delittuosità. Si è passati da 12.544 delitti del 2019 a 10.264 nel 2022, con un’ulteriore riduzione della delittuosità del primo trimestre 2023 rispetto all’analogo periodo del 2022 del 24,01%”.

Prefetto Di Vincenzo su scoperta presunto autore rapina a Montesilvano ultima modifica: da