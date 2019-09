Pre-corsi di intergrazione urbana a Pescara, il calendario 2019

Auser Regionale, Anolf, A.E.F.I. e Voci di dentro attiveranno interventi di solidarietà urbana rivolti agli immigrati non privilegiati e realizzeranno una carta dei servizi gratuiti della città che verrà tradotta in inglese, francese e bengalese

PESCARA – Sarà presentato il 27 settembre alle 11.00, nella sala Consiliare del Comune di Pescara, il progetto “Per-Corsi di integrazione urbana”, attivato dal CSV Pescara in partenariato con la rete composta da Auser Regionale, Anolf, A.E.F.I. e Voci di dentro. Attraverso corsi di formazione, interventi di solidarietà urbana e la realizzazione di una carta dei servizi rivolta ai cittadini stranieri, fino a dicembre il progetto cercherà di richiamare l’attenzione della comunità sulla promozione di azioni concrete per il sostegno delle povertà culturali ed economiche della città.

Il progetto è il secondo a partire dei cinque avviati dal CSV di Pescara insieme ad altrettante reti di associazioni:

«Con l’obiettivo di sviluppare una diffusa cultura di solidarietà, che porti a incrementare la disponibilità della cittadinanza a svolgere esperienze di volontariato – spiega il coordinatore Lorenzo Di Flamminio – il CSV di Pescara ha prima individuato tre temi importanti per il tessuto sociale e urbano, e ha poi chiesto alle associazioni di condividere un’idea progettuale da sviluppare assieme. Avvieremo un fitto dialogo con la città che andrà avanti fino alla fine del 2019».

Nati dopo diversi mesi di progettazione in rete, le iniziative costruiscono una sorta di Mappa del bene comune: un’attività di promozione del volontariato che si diffonde per tutto il territorio provinciale, dialogando con i suoi protagonisti. I temi dei progetti riguardano la povertà, le periferie e i servizi.

Nell’ambito della povertà agirà il progetto “Per-Corsi di integrazione urbana”, che mira a informare e sensibilizzare sull’integrazione delle minoranze attraverso il confronto fra due categorie di stranieri, quelli privilegiati e quelli non privilegiati. Il 27 settembre verranno presentati i 4 moduli formativi che vedranno come protagonisti cittadini della Nigeria, del Senegal e del Bangladesh. I corsi si terranno in 4 fine settimana dal 29 settembre al 27 ottobre e riguarderanno sanità, diritti e leggi, psicologia e comunicazione, solidarietà urbana. Nella fase preliminare del progetto, le associazioni hanno censito gli immigrati privilegiati e non privilegiati, protagonisti e destinatari di tutta l’iniziativa.

I primi verranno formati per attuare, nel mese di novembre, interventi domiciliari verso i secondi, con lo scopo di creare una rete di sostegno con chi versa in condizioni di grave indigenza e ricucire quel lembo di tessuto sociale. A questi interventi si unirà la creazione e la condivisione della mappa dei servizi gratuiti e utili a questa parte della popolazione. L’informazione sui temi legati alle minoranze è il motore principale del progetto, che intende formare un servizio di prima accoglienza per prevenire devianza e marginalità.

CALENDARIO ATTIVITÀ

SETTEMBRE

Venerdì 27 settembre h. 11.00: presentazione presso Sala Consiliare del Comune di Pescara

Domenica 29 settembre h. 15-20: primo modulo formativo (Area sanitaria: prevenzione e salutogenesi)

OTTOBRE

Sabato 5 ottobre h. 15-20: secondo modulo formativo (Diritto e leggi: tutela e garanzie sociali)

Domenica 20 ottobre h. 15-20: terzo modulo formativo (Psicologia e comunicazione: integrazione e motivazione)

Domenica 27 ottobre h. 15-20: quarto modulo formativo (Solidarietà urbana)

NOVEMBRE

Interventi domiciliari di solidarietà urbana

DICEMBRE

Evento di chiusura

INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni: comunicazione@csvpescara.it – presidenza@auser-abruzzo.it