Diretta Potenza – Teramo: ecco dove vedere la partita

Mercoledì 21 ottobre alle 18.30 si gioca Potenza – Teramo, gara valida per la 6°giornata di Serie C. Informazioni dove seguire la partita

TERAMO – Allo Stadio Alfredo Viviani mercoledì 21 ottobre si gioca Potenza-Teramo, incontro valevole per la sesta giornata del Girone C del campionato di Serie C 2020/2021; calcio di inizio previsto per le ore 18.30. I padroni di casa vengono dalla pesante sconfitta per 3-0 rimediata sul campo della Ternana e in classifica occupano la tredicesima posizione con 4 punti. Sei lunghezze in più per la capolista Teramo, reduce dalla vittoria casalinga per 2-0 ottenuta grazie alle reti messe a segno da Lotti e Ilari nei primi venti minuti di gioco.

CRONACA DELLA PARTITA

La gara sarà diretta dal signor Francesco Carrione di Castellammare di Stabia, coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Emilio Micalizzi di Palermo e Giuseppe Trischitta di Messina, quarto uomo il sig. Gianpiero Miele della sezione di Nola. Due i precedenti biancorossi con il fischietto campano, caratterizzati da altrettante vittorie esterne:

3/03/2019 : Teramo – Fermana 0-1.

12/01/2020: Sicula Leonzio – Teramo 0-1

DIRETTA TV

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, che detiene i diritti per il campionato di Serie C.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 18.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 17.30 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Probabile modulo 4-2-3-1 per il Potenza con Marchegiani tra i pali e difesa composta dall coppia centrale Conson-Boldor e da Coccia e Panico sulle corsie. In mezzo al campo Iuliano e Sandri. Sulla trequarti Viteritti, Ricci e Volpe, di supporto all’unica punta Salvemini. Paci potrebbe schierare il modulo 4-2-3-1 con Valentini tra i pali e retroguardia composta da Diakité e Piacentini al centro e da Celentano e Tarantini ai lati. In mezzo al campo Lasik e Vieri. Sulla trequarti Ilari, Bombagi e Costa di supporto all’unica punta Santoro.

Le probabili formazioni di Potenza – Teramo

TERAMO (4-2-3-1): Valentini; Celentano, Diakitè, Piacentini, Tentardini; Lasik, Viero; Ilari, Bombagi, Costa; Santoro. Allenatore: Paci.

POTENZA (4-2-3-1): Marchegiani; Coccia, Conson, Boldor, Panico; Iuliano, Sandri; Viteritti, Ricci, Volpe; Salvemini. Allenatore: Somma.