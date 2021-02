Post Fermo – Futura Volley Teramo, l’analisi di coach Kruzikova

TERAMO – In archivio il girone di andata di B2 per la LG impianti Futura Volley Teramo, che al giro di boa ha raccolto 3 successi in 5 giornate. L’ultimo, quello trovato a Fermo (1-3), mostra ulteriori progressi delle biancorosse, che danno seguito al 3-0 sul Pescara e si lanciano al meglio verso le ultime 5 sfide della prima fase.

L’analisi post partita di coach Jana Kruzikova: «Sono 3 punti importanti, siamo partite molto bene. Nel corso del primo set abbiamo perso per infortunio la nostra palleggiatrice Marianna Ferretti, sostituta bene da Chiara Peroni. Nel secondo periodo ci siamo quindi trovate a dover metabolizzare questa situazione inattesa e lo abbiamo perso, però ci è stato utile per capire come poi gestire il resto della gara. La squadra anche oggi ha reagito e lo ha fatto bene».

Sul girone di andata, l’allenatrice commenta: «Devo dire che vedo molto equilibrio nel nostro raggruppamento. Abbiamo visto che seppure abbia zero punti, anche Pescara 3 è una bella squadra, composta da 2004 e 2005 che in futuro possono lavorare tanto e ciò ci fa capire lo scenario del gruppo in cui siamo inserite. Per noi è stata una crescita continua. Non guardo la singola giornata, ma mi concentro sul percorso che portiamo avanti dall’inizio fino all’ultima gara. Devo ringraziare lo staff, che sta dietro alle ragazze in tutti i sensi e i risultati si vedono. Le ragazze migliorano di gara in gara, in modo costante, ed è importante che ciò accade da vero gruppo, insieme, perciò siamo molto fiduciose».