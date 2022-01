PESCARA – “Mi congratulo per l’importante traguardo raggiunto oggi a Pescara, nella sede del Consiglio regionale, che rafforzerà ancor di più il sistema di protezione civile abruzzese, soprattutto per quanto riguarda l’ambiente marino e costiero”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, a margine della conferenza stampa che si è tenuta per la sigla dell’accordo di collaborazione tra Agenzia regionale di Protezione civile e Direzione marittima di Pescara. “Un protocollo completo, lungimirante e all’avanguardia che conferma l’attenzione che questa amministrazione regionale ha sui temi della sicurezza e della prevenzione. Per quanto riguarda le criticità del porto canale di Pescara, che sarà di nuovo navigabile nella giornata di domenica, quando termineranno i lavori urgenti iniziati ieri – consentendo agli operatori marittimi di tornare a lavorare serenamente – l’impegno di Regione e Comune resta massimo per arrivare ad una soluzione strutturale di dragaggio con la presentazione, a febbraio, del progetto definitivo”. La nota del capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Guerino Testa.

Porto Pescara, accordo protezione civile: la nota di Testa