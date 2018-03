Popoli avrà la Commissione per la Coesione territoriale

Il Consiglio Comunale ne ha deliberato l’istituzione

POPOLI (PE) – Il Consiglio Comunale di Popoli, all’unanimità, ha intrapreso un’iniziativa proiettata al futuro strategico della Città, deliberando, il 26 febbraio scorso, l’istituzione della “COMMISSIONE PER LA COESIONE TERRITORIALE ,PROGETTO FUTURO PER POPOLI”. Popoli rilancia così il suo ruolo centrale tra aree interne e costa.

Lo rende noto l‘Associazione “Ripensiamo il Territorio” che opera da 5 anni sul tema e che precisa:

Il consiglio ha concordato con la relazione introduttiva del Sindaco Concezio Galli che ha evidenziato la necessità di affrontare il sistematico e inesorabile spopolamento del centro, gli abitanti sono scesi sotto i 5000. E’ stata messa sul tavolo, l’esigenza di una progettualità strategica per affrontare i problemi in atto dovuti sia a dati di contesto economico generale, ma anche locale, inserendoli in una visione generale organica, sinergica e condivisa con i cittadini e i portatori di interesse: imprenditori, professionisti, artigiani, commercianti, associazioni per evitare dispersioni di importanti energie.

Bisognerà fare sistema e massa critica, tenendo conto anche del contesto in atto, con un dibattito regionale, stimolato dal dipartimento di Architettura dell’Università D’Annunzio di Pescara, Prof. Mascarucci, per l’istituzione di Aree Funzionali Urbane che permetterebbero di avere un momento progettuale comune tra i territori consentendo un rapporto diretto con l’Europa e i fondi comunitari. Non dimenticando che è in atto la discussione e realizzazione della “Nuova Pescara” con 210.000 abitanti, e che se non se non presidiate opportunamente con una puntuale attenzione si rischia di cancellare dall’agenda regionale la necessità di un riequilibrio tra le aree costiere e le aree interne. E’ evidente che Popoli deve giocare un ruolo attivo ben preciso, legato a una sua centralità e una precipua Visione del futuro di crescita e sviluppo, che guardi ai giovani ed a nuove opportunità.

Il mandato della Commissione è di operare il necessario coinvolgimento della popolazione e dei portatori di interesse, confrontandosi anche con le istituzioni delle comunità contermini per la verifica delle volontà di una coesione che potrebbe sfociare in una ipotesi di fusione delle stesse con apporti economici di rilievo e di milioni di euro che potrebbero dare lo spunto per un nuovo momento di crescita, legato anche a migliori servizi e diminuite tassazioni. Sarà questa l’occasione questa per confrontarsi con le istituzioni di rappresentanza delle comunità delle comunità stesse, coinvolgibili in un’ azione di richiesta agli organismi regionali per una maggiore valorizzazione delle realtà problematiche che progettano il proprio futuro attivamente, coinvolgendo anche rappresentanti del mondo Scientifico e Universitario del territorio per i necessari approfondimenti.

La commissione è composta da rappresentanti della maggioranza, Concezio Galli, Sindaco; Dino Santoro, Assessore LP; Andrea Marino, Consigliere Comunale; e i Consiglieri di Minoranza, Vanessa Combattelli (per il Cdx), e Guerino Di Virgilio (Popoli ai Cittadini), integrata da due rappresentanti dell’associazione “Ripensiamo il Territorio”. Ovviamente siamo in attesa che essa decolli al più presto vista la scadenza termine entro dicembre 2018.

Mercoledì prossimo 14 Marzo alle 17,30 a Popoli presso il Grottino, abbiamo indetto una nostra riunione per l’attivazione di una task force di cittadini interessati a lavorare per il proprio paese.