Ponzano, consegnati lavori per sistemazione di rete stradale alternativa

CIVITELLA DEL TRONTO – Consegnati alla ditta vincitrice dell’appalto – la Procacci & C. srl di Penna Sant’Andrea – i lavori per la sistemazione di una rete stradale alternativa nella frazione di Ponzano, a Civitella del Tronto. La provinciale 8 che attraversa la frazione come buona parte del borgo è in “zona rossa” dopo la frana che del 2017 ha travolto case e aziende agricole.

L’intervento è stato finanziato dall’Anas con il programma della Protezione Civile, importo complessivo 485 mila euro. Da capitolato i lavori devono concludersi in 180 giorni.

“Andiamo a sistemare una viabilità alternativa utilizzando tratti di strade esistenti, anche comunali – spiega il consigliere delegato Gennarino Di Lorenzo – si tratta di lavori molto attesi perchè dopo la frana di quel tratto della provinciale non è possibile raggiungere in sicurezza la parte di borgo agibile. Fino ad ora è stata utilizzata una viabilità di emergenza assolutamente non consona per sicurezza e transitabilità”.