Pompieropoli, un mondo allestito per imparare giocando ad Atessa

ATESSA – Tra gli eventi in programma nella settimana della prevenzione, promossa dall’Amministrazione comunale e curata dall’Assessorato alla Sanità e dall’Assessorato alle Manutenzioni, arriva l’evento più divertente pensato per bambini e ragazzi. Pompieropoli, un mondo allestito per imparare, giocando.

Le pompieropoli, pensate sin dal 2008 dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono percorsi ludici educativi rivolti ai piccoli alunni delle scuole elementari e medie. Il tracciato ludico è preparato con sapienza, esperienza e in totale sicurezza dai soci dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del CN, il bambino impara ad affrontare le diverse tipologie di camminamenti facendo così esperienza toccando con mano gli ostacoli che possono presentarsi in momenti particolari.