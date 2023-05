“8 agosto 1956”, il videoclip del brano di Lara Molino

SAN SALVO – Domani, 23 maggio, uscirà l’attesissimo videoclip di Lara Molino, dal titolo “8 agosto 1956”. Il videoclip è stato anticipato dall’omonimo singolo della cantautrice abruzzese, pubblicato su Spotify e tutte le più importanti piattaforme digitali il 1 Maggio e presentato in anteprima nazionale a Manoppello, durante il concerto della Molino tenuto nella ex chiesa San Lorenzo. Il brano parla di Marcinelle, del Bois du Cazier, dell’incendio avvenuto nella miniera in cui persero la vita 262 giovani minatori, tra cui 60 abruzzesi, 23 vittime di Manoppello.

La canzone, con un testo emozionante e significativo, insieme al suo videoclip, vogliono ricordare un fatto storico e nello stesso tempo attuale, l’importanza di poter lavorare in sicurezza, denunciare le ancora troppo numerose morti bianche. La regia, la fotografia e il montaggio di “8 Agosto 1956” sono state affidate a Matteo Veleno. I protagonisti del video sono l’attore di origini lancianesi, Filippo Di Menno, la giovane e promettente Sofia Spena, il fisarmonicista Giuseppe Di Falco e la stessa Lara Molino. Le immagini sono state tutte girate in Abruzzo, a Manoppello. La produzione del video a cura di Nonsolomusica Associazione Culturale.